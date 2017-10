Joan Mir insiste en que "el objetivo del fin de semana puede ser el título"

Phillip Island (Australia), 19 oct (EFE).- El español Joan Mir (Honda), quien dispone de una segunda oportunidad para proclamarse matemáticamente campeón del mundo de Moto3 en el circuito australiano de Phillip Island insistió en que "el objetivo para el fin de semana puede ser el título".

"En Japón también tendría que haber sido así, pero no lo fue..., el objetivo para el fin de semana puede ser el título, porque puede serlo, pero me tengo que centrar en disfrutar, ya que cuando he disfrutado he acabado ganando o haciendo carreras buenas y esa es la clave. Tengo muchas ganas de que empiece el gran premio porque es un circuito muy especial, es donde debuté", comentó Mir.

"Aunque, insisto, no me quiero meter mucha presión, porque tampoco tengo mucha, ya que al final de todo tengo un buen colchón de puntos y, sobre todo, la presión que tengo es que tengo ganas de disfrutar", recalcó el piloto de Palma de Mallorca.

"Bueno, después de la carrera de Japón, del fin de semana, no sólo de la carrera, me he olvidado de lo que pasó, no sé exactamente que es lo que pasó pero aquí es un circuito que me encanta y en donde hice mi debut y es algo muy especial para mí, me encanta y me gustaría por lo menos volver a tener buenas sensaciones y disfrutar", reconoció Joan Mir.

"Espero poder conseguir el título porque sería mucho más especial que en cualquier otro sitio, pero no quiero centrarme en eso, quiero centrarme en disfrutar y ya veremos qué sale", incidió el líder del mundial, que cuenta con una ventaja de 55 puntos sobre el italiano Romano Fenati.

"Este circuito me gusta mucho aunque tengo la 'espinita' clavada de que me han tirado por A o por B los dos años, aunque espero que este fin de semana no sea lo mismo", explicó Mir.

"El año pasado tuve la mala suerte de que en la segunda curva me tiraron, pero creo que puedo estar luchando por ganar y ya veremos cómo sale ya que tengo ganas de que empiece este gran premio y dejar atrás el mal sabor de boca de Japón", dijo Mir, quien recordó: "El año pasado Binder se cayó delante mía y me lo comí y el año de mi debut, fue McPhee".