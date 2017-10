Nakagami domina la primera jornada

Phillip Island (Australia), 20 oct (EFE).- El japonés Takaaki Nakagami (Kalex) dominó la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Australia de Moto2 en el circuito de Phillip Island al ser el más rápido en las dos tandas libres que se disputaron, por delante del italiano Mattia Pasini (Klex) y el suizo Dominique Aegerter (Suter).

Nakagami rodó por la mañana en 1:33.313 y luego, por la tarde, rebajó en tres milésimas de segundo ese registro para convertirse en inalcanzable para sus rivales, entre los que destacó Pasini, quien por la mañana marcó el segundo mejor tiempo y que le sirvió para mantenerse en ese puesto en la clasificación, puesto que por la tarde acabó por los suelos, aunque sin producirse daños físicos.

La segunda sesión comenzó un tanto accidentada pues cuando transcurrí el minuto 22, Dirección de Carrera tuvo que mostrar bandera roja por "las condiciones de la pista" al perder varias piezas del carenado de su moto el británico Tarran Mackenzie (Suter) y tener que retirarlas de la pista.

Por entonces el líder de la sesión, como en la tanda matinal, ya era el japonés Takaaki Takagami, secundado por el suizo Dominique Aegerter (Suter) y el español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que acabó relegado a la séptima plaza, mientras el líder del mundial, su compañero de equipo, el italiano Franco Morbidelli, fue quinto tras Nakagami, Pasini, Aegerter y Oliveira.

Si bien ese fue un resultado que le valió, puesto que su único rival directo por el título, el suizo Thomas Luthi (Kalex), a 19 puntos en la clasificación provisional del mundial no dio su mejor versión y concluyó el día octavo, sin poder mejorar su registro de la mañana pues en Moto2 es en donde más pilotos no lograron avanzar en la puesta a punto de sus mecánicas como sí sucedió en el resto de categorías.

Xavier Vierge (Mistral 610), brillante segundo clasificado en la carrera de Japón, en este primer día acabó decimosexto a poco más de 1,3 segundos de Nakagami, si bien apenas mejoró una décima de segundo su tiempo de la mañana por la tarde, como también Axel Pons (Kalex), que rebajó tres milésimas de segundo y se situó decimoctavo por delante de Augusto Fernández (Speed Up).

La vigésima tercera posición fue para el pequeño de los hermanos Pons, Edgar (Kalex), quien no avanzó en la puesta a punto de su moto, como tampoco Jorge Navarro, si bien en su caso tuvo buena parte de culpa la caída que sufrió, sin consecuencias para él, pero que le impidió continuar los entrenamientos y acabó vigésimo quinto, con Isaac Viñales (Kalex), vigésimo noveno e Iker Lecuona (Kalex) por detrás de él.

Juan Antonio Lladós