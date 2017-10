Nakagami primer líder, Morbidelli por delante de Luthi

Phillip Island (Australia), 20 oct (EFE).- El japonés Takaaki Nakagami (Kalex) se erigió en primer líder de entrenamientos libres para el Gran Premio de Australia de Moto2 tras disputarse la primera tanda en el circuito de Phillip Island, que el italiano Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0'0 Kalex) acabó por delante del suizo Thomas Luthi (Kalex).

Luthi fue el primer líder de la tanda, seguido por su compatriota Dominique Aegerter (Suter), descalificado de su victoria en el Gran Premio de San Marino por utilizar un aceite no especificado en el reglamento técnico del campeonato, en tanto que el líder del mundial, el italiano Franco Morbidelli, se encontraba algo más atrás, aunque en su séptimo giro se puso a 22 milésimas de segundo de su rival.

Por detrás, el japonés Takaaki Nakagami (Kalex), que en Motegi luchó por la victoria casi hasta el final, fue ascendiendo posiciones para llegar a la segunda plaza en su octava vuelta y, en la siguiente desbancar al líder Luthi con más de dos décimas de segundo de diferencia.

Aún mejoró su registro en el decimoséptimo giro el piloto nipón, que aguantó al frente de la clasificación de esta primera tanda hasta la bajada de la bandera de cuadros.

Morbidelli, que había comenzado con un ritmo más bajo de lo previsto consiguió mejorar sus tiempos personales para acabar cuarto, por detrás de Nakagami, el italiano Mattia Pasini (Kalex) y el portugués Miguel Oliveira (KTM).

Su rival directo por el título de la categoría, Thomas Luthi, fue perdiendo "fuelle" con el paso de los minutos y a la postre se vio relegado a la sexta plaza, a nueve décimas de Nakagami y con 29 milésimas de segundo de desventaja respecto a Morbidelli y su compatriota Dominique Aegerter, que registraron exactamente el mismo tiempo, 1:34.206.

Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), brillante vencedor en Mtegi (Japón) hace una semana, obtuvo la octava posición inicial, a casi un segundo de Takaaki Nakagami y por tanto con mucho camino por delante para optar al podio en la carrera australiana.

Axel Pons (Kalex), fue el segundo de los españoles en la tabla de tiempos, con el decimocuarto puesto, por delante de Xavier Vierge (Mistral 610), con Edgar Pons (Kalex), decimoctavo, Augusto Fernández (Speed Up), decimonoveno, Jorge Navarro (Kalex), con problemas de puesta a punto, vigésimo primero, Isaac Viñales (Kalex) vigésimo quinto e Iker Lecuona (Kalex) tras él.

Clasificación oficial de la primera tanda de entrenamientos libres de Moto2:

.1. Takaaki Nakagami (JPN/Kalex) 1:33.313 a 171,6 km/h.

.2. Mattia Pasini (ITA/Kalex) 1:33.986

.3. Miguel Oliveira (POR/KTM) 1:34.119

.4. Franco Morbidelli (ITA/Estrella Galicia 0'0 Kalex) 1:34.206

.5. Dominique Aegerter (SUI/Suter) 1:34.206

.6. Thomas Luthi (SUI/Kalex) 1:34.235

.7. Simone Corsi (ITA/Speed Up) 1:34.268

.8. Alex Márquez (ESP/Estrella Galicia 0'0 Kalex) 1:34.284

.9. Lorenzo Baldasarri (ITA/Kalex) 1:34.355

10. Fabio Quartararo (FRA/Kalex) 1:34.476

........

14. Axel Pons (ESP/Kalex) 1:34.723

15. Xavier Vierge (ESP/Mistral 610) 1:34.762

18. Edgar Pon (ESP/Kalex) 1:35.147

19. Augusto Fernández (ESP/Speed Up) 1:35.170

22. Jorge Navarro (ESP/Kalex) 1:35.493

25. Isaac Viñales (ESP/Kalex) 1:35.870

26. Iker Lecuona (ESP/Kalex) 1:36.113.