Mir domina la tercera y última tanda, Fenati sufre

Phillip Island (Australia), 21 oct (EFE).- El español Joan Mir (Honda) dominó la tercera y última tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Australia de Moto3 en el circuito de Phillip Island, con un tiempo desapacible y una fina lluvia intermitente al principio y al final.

Aún a pesar de la lluvia que cayó al principio y al final de la última sesión libre, todos los pilotos pudieron exprimir el potencial de sus mecánicas casi al nivel del primer día y en esas condiciones Joan Mir demostró que la situación respecto a Motegi (Japón), ha cambiado sustancialmente.

Ahora, los "papeles" parecen haberse invertido, pues en Australia quien no parece estar en las mejores condiciones es su único rival por el título, el italiano Romano Fenati (Honda), que no pudo pasar de la decimotercera posición, tras concluir ayer sexto.

Mir marcó un mejor tiempo de 1:37.567, apenas unas décimas más lento que el que consiguió ayer 1:37.111, con algo más de una décima de segundo de ventaja sobre su inmediato perseguidor en este segundo día, el español Jorge Martín (Honda), que sí mejoró su registro precedente en alrededor de dos décimas de segundo para colocarse en 1:37.677 por el 1:37.887 que consiguió ayer.

Fenati, que aspira a prolongar la "agonía" de Mir para conseguir el título mundial, no parece andar por el buen camino y bien los cambios realizados en la moto o las condiciones de la jornada no le permitieron acercarse a su mejor tiempo del primer día.

Clasificación oficial de entrenamientos libres de Moto3: a 164,8 km/h.

.1. Joan Mir (ESP/Honda) 1:37.111 a 164,8 km/h.

.2. Arón Canet (ESP/Estrella Galicia 0'0 Honda) 1:37.341

.3. Bo Bendsneyder (HOL/KTM) 1:37.622

.4. Jorge Martín (ESP/Honda) 1:37.677

.5. Gabriel Rodrigo (ESP/KTM) 1:37.748

.6. Romano Fenati (ITA/Honda) 1:37.968

.7. Juanfran Guevara (ESP/KTM) 1:38.004

.8. Tatsuki Suzuki (JPN/Honda) 1:38.007

.9. Nicolo Bulega (ITA/KTM) 1:38.072

10. Marcos Ramírez (ESP/KTM) 1:38.103

11. Marco Bezzecchi (ITA/Mahindra) 1:38.147

12. Fabio di Giannantonio (ITA/Honda) 1:38.171

13. Jules Danilo (FRA/Honda) 1:38.242

14. Niccolo Antonelli (ITA/KTM) 1:38.357

15. John McPhee (GBR/Honda) 1:38.465

.......

28. María Herrera (ESP/Mahindra) 1:40.784. EFE

JLL/amd