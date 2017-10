Oliveira se impone sin mejorar el tiempo de Nakagami

Phillip Island (Australia), 21 oct (EFE).- El portugués Miguel Oliveira (KTM) se impuso, sin mejorar el tiempo del japonés Takaaki Nakagami (Kalex) del primer día, aunque si el suyo, en la tercera y última tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Australia de Moto2 en el circuito de Phillip Island.

Aunque los últimos entrenamientos libres de Moto2 comenzaron a disputarse cuando había cesado de llover, muchos de los pilotos no pudieron acercarse a sus registros del primer día y pasado el ecuador de la tanda la lluvia volvió a hacer acto de presencia.

La inactividad se apoderó de los pilotos y equipos en ese tramo, con la inmensa mayoría de ellos esperando tranquilamente en su taller alguna mejoría.

Por entonces era el portugués Miguel Oliveira (KTM) el que marcaba las referencias a sus rivales, seguido por el alemán Marcel Schrotter (Suter), que se cayó a menos de diez minutos para el final de la tanda, y el italiano y líder del mundial, Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0'0 Kalex), con Alex Márquez, su compañero de equipo, en la quinta posición.

El líder de entrenamientos durante el primer día, el japonés Takaaki Nakagami (Kalex), no estuvo demasiado afortunado ya que apenas dio tres vueltas antes de caerse en la bajada Lukey Heights al bloquear la rueda delantera de su moto más de lo previsto y al caer se llevó por delante al español Edgar Pons (Kalex) -vigésimo noveno-, si bien ninguno de los dos sufrió daños de consideración, como tampoco Axel Pons (Kalex) -vigésimo segundo-, que sufrió un percance poco después.

Nakagami se levantó presto y se dirigió directamente a Pons para preocuparse por su estado y pedir disculpas, todo un detalle de deportividad, que el piloto español, algo renqueante al principio, le agradeció.

Al final, Miguel Oliveira volvió a mejorar su tiempo en la penúltima vuelta que realizó al trazado australiano y sentenció la sesión a su favor, aunque los registros no mejoraron respecto al primer día.

Alex Márquez fue el mejor español en la undécima posición, justo por delante de Xavier Vierge (Mistral 610), con Augusto Fernández (Speed Up), decimoséptimo, con Isaac Viñales (Kalex), Iker Lecuona (Kalex) y Jorge Navarro mucho más atrás.

Clasificación oficial de entrenamientos libres de Moto2:

.1. Takaaki Nakagami (JPN/Kalex) 1:33.310 a 171,6 km/h.

.2. Miguel Oliveira (POR/KTM) 1:33.919

.3. Mattia Pasini (ITA/Kalex) 1:33.986

.4. Dominique Aegerter (SUI/Suter) 1:34.020

.5. Franco Morbidelli (ITA/Estrella Galicia 0'0 Kalex) 1:34.206

.6. Francesco Bagnaia (ITA/Kalex) 1:34.217

.7. Alex Márquez (ESP/Estrella Galicia 0'0 Kalex) 1:34.220

.8. Thomas Luthi (SUI/Kalex) 1:34.235

.9. Fabio Quartararo (FRA/Kalex) 1:34.236

10. Simone Corsi (ITA/Speed Up) 1:34.268

11. Lorenzo Baldasarri (ITA/Kalex) 1:34.355

12. Jesko Raffin (SUI/Kalex) 1:34.525

13. Andrea Locatelli (ITA/Kalex) 1:34.539

14. Sandro Cortese (GER/Suter) 1:34.612

15. Brad Binder (AFS/KTM) 1:34.638

16. Xavier Vierge (ESP/Mistral 610) 1:34.671

........

18. Axel Pons (ESP/Kalex) 1:34.720

19. Augusto Fernández (ESP/Speed Up) 1:34.794

23. Edgar Pons (ESP/Kalex) 1:35.147

25. Jorge Navarro (ESP/Kalex) 1:35.493

30. Isaac Viñales (ESP/Kalex) 1:35.870

31. Iker Lecuona (ESP/Kalex) 1:36.010.