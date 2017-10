Pasini domina los entrenamientos con autoridad

Phillip Island (Australia), 21 oct (EFE).- El italiano Mattia Pasini (Kalex) dominó la sesión oficial de entrenamientos para el Gran Premio de Australia de Moto2 en el circuito de Phillip Island con autoridad desde la sexta vuelta, aunque el alemán Marcel Schrotter (Suter) se quedó a ocho milésimas de segundo de su registro.

Pasini fue el líder de la categoría casi desde el principio, secundado por Schrotter, que se cayó en los últimos entrenamientos libres, y también por el líder del mundial, el italiano Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0'0 Kalex), aunque éste pronto se vio superado por el portugués Miguel Oliveira (KTM) y el sudafricano Brad Binder (KTM), campeón del mundo de Moto3 en 2016.

El piloto italiano, con un registro de 1:33.300, el mejor del fin de semana para la categoría intermedia, sumó su quinta mejor clasificación de entrenamientos de una temporada en la que cuenta con una victoria, exclusivamente, en el Gran Premio de Italia que se disputó en Mugello, a pesar de los esfuerzos de un inusual Schrotter por desbancarlo, lo que no hizo por ocho milésimas de segundo y, en menos de dos décimas acabaron Oliveira, Binder y Morbidelli.

Al líder del mundial no se le vio muy cómodo en la pista, cometiendo algunos errores en forma de salida de pista, aunque a su rival más directo por el título tampoco se le vio mucho mejor, pues el suizo Thomas Luthi (Kalex) no pudo optar casi en ningún momento por un puesto en la primera línea de la formación de salida y acabó décimo la jornada.

El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) tampoco acertó a la hora de mejorar su rendimiento y tendrá que salir desde la segunda línea con una diferencia en su vuelta rápida respecto a Pasini de casi medio segundo, lo que le obliga a intensificar su esfuerzo en los últimos libres de mañana para garantizarse un ritmo próximo a la que será la cabeza de carrera.

El japonés Takaaki Nakagami (Kalex) fue de los que más perdió en la categoría al no ser capaz de rodar en los registros que protagonizó durante los entrenamientos libres, cuando completó la vuelta al precioso trazado australiano en 1:33.310. En la sesión oficial no pasó de 1:33.921, seis décimas de segundo más lento, lo que a la postre le relegó a la séptima plaza final.

Xavier Vierge (Mistral 610), magistral en Motegi (Japón) con su segunda puesto, concluyó duodécimo los entrenamientos a nueve décimas de segundo, con Axel Pons (Kalex), decimocuarto, Jorge Navarro (Kalex), decimoctavo, Edgar Pons (Kalex) vigésimo segundo, Augusto Fernández (Speed Up), vigésimo cuarto, y tras él Isaac Viñales (Kalex) e Iker Lecuona (Kalex).

Juan Antonio Lladós