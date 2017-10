Laia Sanz termina segunda y peleará mañana por su decimonoveno título mundial

Redacción Deportes, 21 oct (EFE).- La piloto española Laia Sanz se quedó hoy a 17 centésimas del triunfo en la primera de las dos carreras del Gran Premio de Alemania y peleará mañana por su sexto mundial consecutivo de Enduro femenino y el decimonoveno de su palmarés, en el que además figuran trece campeonatos de trial.

Tras la disputa de la primera carrera en la localidad sajona de Zschopau, la piloto patrocinada por KH-7 y Soficat Xerox se mantiene líder del campeonato con tres puntos más que la alemana Maria Franke, que se impuso en la prueba del sábado e intentará hacerse con el Mundial de la especialidad.

"Lo he hecho muy bien, he controlado la carrera todo el día y, sinceramente, no entiendo lo que ha sucedido en la última especial. Ha sido muy mala suerte acabar perdiendo hoy por sólo 17 centésimas. He ido todo el día al ataque, he pilotado muy bien y no podía hacer más. No me he guardado nada", explicó Sanz tras la carrera en unas declaraciones facilitadas por su equipo.

La catalana, que llega a la prueba decisiva con tres triunfos y dos segundos puestos, se jugará el mundial con Franke, ya que la que gané el domingo se hará con el título.

"Estará mojado y será un día duro -reconoció- pero puede pasar de todo. Está muy difícil, y más viendo todo lo que ha sucedido hoy, pero hay que intentarlo hasta el final".

La carrera definitiva constará, al igual que la de hoy, de dos vueltas a un recorrido de 65 kilómetros en el que las participantes se medirán contra el crono en tres especiales (Enduro Test, Xtreme Test y Cross Test).

- Clasificación de la primera carrera:

1. Maria Franke (KTM) 40:33.98

2. Laia Sanz (KTM) +0.17

3. Jane Daniels (Husqvarna) +5:24.68

- Clasificación general:

1. Laia Sanz (KTM) 119 puntos

2. Maria Franke (KTM) 116 puntos

3. Jane Daniels (Husqvarna) 100 puntos.