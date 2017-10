Victoria y título mundial para Joan Mir

Phillip Island (Australia), 22 oct (EFE).- El español Joan Mir (Honda) se proclamó campeón del mundo de la mejor manera que podía hacerlo, dando la cara y venciendo un Gran Premio de Australia en el circuito de Phillip Island que se vio acortado en su recorrido por la aparición de la lluvia durante la decimosexta vuelta de carrera.

Todos los pilotos levantaron en ese momento la mano al final de la recta de meta y Dirección de carrera mostró bandera roja, pues la prueba había sido declarada "en seco" y eso activó el reglamento de competición, con lo que la última vuelta válida era aquella que hubiesen completado todos los pilotos y esa fue la decimoquinta, en la que Joan Mir fue primero, seguido de su compañero de equipo, el belga Livio Loi y del español Jorge Martín (Honda).

El italiano Romano Fenati (Honda), el único que matemáticamente podía retrasar la consecución de título a Joan Mir, acabó sexto, lo que permitía a Mir ser campeón al acumular setenta puntos de ventaja en la clasificación provisional del mundial a falta de dos grandes premios, en los que apenas se reparten cincuenta puntos.

Martín fue el primer líder al salir como una exhalación perseguido por Juanfran Guevara (KTM), Romano Fenati (Honda), Gabriel Rodrigo (KTM) y Joan Mir (Honda), mientras que por detrás se iban al suelo el británico John McPhee (Honda) y el surafricano Darry Binder (KTM).

Martín se vio superado en el primer giro por Guevara, aunque recuperó la posición pero el fuerte ritmo que se imprimió la cabeza de carrera hizo que el grupo se estirase bastante pero con un sólo interés en todo momento, conocer las posiciones de Joan Mir y Romano Fenati para dilucidar, o no, la resolución del título mundial en favor del español ya en Australia.

No hubo espacio para las equivocaciones ni momentos para el descanso, con constantes adelantamientos entre todos ellos y un grupo multitudinario que iba casi desde el primero hasta el último piloto, aunque algunos comenzaban ya a quedarse descolgados, como la española María Herrera (Mahindra) o el italiano Fabio di Giannantonio (Honda), que se fue por los suelos de manera espectacular, igual que el español Arón Canet (Estrella Galicia 0'0 Honda), quien tras pasar por su taller regresó a la pista.

Al principio de la sexta vuelta, en una espectacular frenada en la recta de final de meta Joan Mir pasó de golpe a cuatro pilotos para colocarse primero desde la quinta plaza, tras superar a Rodrigo, Fenati, Ramírez y Martín.

Ahí llegó su primer vuelta rápida (1:38.231), en la que Mir, que se sólo se llevó tras su estela a Juanfran Guevara, intentó poner tierra de por medio respecto al grupo perseguidor, encabezado por Ramírez y el italiano Marco Bezzecchi (Mahindra) -que se fue al suelo poco después-, en el que una vuelta más tarde Jorge Martín marcó una nueva vuelta rápida de carrera y en algunas zonas ondeaba una preocupante bandera de lluvia que podría cambiar por completo el panorama y desarrollo de la prueba.

Pero Fenati no estaba dispuesto a rendirse fácilmente y en la novena vuelta se puso líder mientras que Mir se encontraba penúltimo en un grupo de cabeza que ya era de sólo diez pilotos y en el que poco después se fue al suelo el español Juanfran Guevara cuando era primero tras superar a Fenati.

Ramírez fue el siguiente líder, aunque le duró poco ese liderato ya que en la apurada de final de la recta de meta, con Joan Mir otra vez como líder, se tocó con Jorge Martín y acabó por los suelos, mientras Romano Fenati parecía quedarse un tanto descolgado; resultado que daba matemáticamente el título mundial al español.

Aún faltaban diez vueltas y los cambios, a pesar de los intentos de Joan Mir por escaparse, fueron constantes, si bien el líder del mundial supo mantener en esos instantes su posición de privilegio, posición que bien valía un título mundial.

Apenas tres vueltas después la lluvia comenzó a caer con mayor intensidad y eso forzó la detención de la carrera con bandera roja y la validación del resultado en la vuelta anterior completa de todos los pilotos, lo que daba la victoria en Australia a Joan Mir y también su primer título mundial de Moto3.

Con Mir primero y Martín tercero, el siguiente español en la clasificación fue María Herrera, decimonovena, con Marcos Ramírez vigésimo primero y Juanfran Guevara vigésimo tercero.