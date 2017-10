Dovizioso asegura que luchará por el Mundial ´hasta el final´

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17), segundo en la clasificación provisional de MotoGP ha asegurado sobre su pelea por el título mundial con el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) que "mientras que las matemáticas me den opciones, lo intentaré hasta el final".

"En este campeonato ya se ha visto que las cosas pueden cambiar en cada carrera y aunque mucha gente dice que somos rápidos en esta pista, no recuerdan que no hemos sido rápidos aquí en seco; este invierno sí que fuimos rápidos, pero los test son sólo un indicativo para el arranque de la temporada", recordó Dovizioso.

"Espero que seamos rápidos porque lo hemos sido más o menos en todas las pistas, salvo en Phillip Island y hay que ver cómo se encuentra el asfalto, porque lo han modificado algo y las condiciones que nos encontramos no serán las mismas", explicó el piloto de Ducati.

"No tengo nada que perder y voy a dar el máximo, voy a hacer el trabajo en el taller igual que toda la temporada, que es el que nos ha llevado a otras victorias", afirmó el italiano.

"El campeonato todavía está abierto y ya se vio en Australia que puede haber muchos pilotos luchando por la victoria y el podio y siendo competitivo se pueden ganar muchos puntos y aún todo es posible", manifestó optimista.

"Es verdad que en la segunda mitad de la temporada Márquez ha estado fortísimo y siempre ha luchado por la victoria, salvo el cero que hizo por un problema técnico -avería de motor en Inglaterra-, pero en la carrera anterior estaba a once puntos y debo seguir igual y dar el máximo, si bien soy realista y sé que es muy difícil, pero no imposible, porque todo puede pasar y probaremos", recalcó Dovizioso, quien dijo que éste es "seguramente uno de los mejores años de Márquez, o el mejor".

En lo que se refiere a su rival Marc Márquez y su rendimiento probable en entrenamientos, Andrea Dovizioso se mostró convencido de que no será conservador, pero en carrera "lo decidirá en base a cómo vaya y las condiciones que se den pues si puede tirar porque se siente bien, tirará, pero si llega un momento en que debe conformarse con coger unos cuantos puntos, podrá hacerlo".

Y sobre la posibilidad de recibir ayuda de su compañero de equipo, el español Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso fue sincero al explicar: "No hemos hablado de esto aquí, pero no soy partidario de las órdenes de equipo, sobre todo cuando no estamos en la última carrera jugándonos el título".

"Este es un deporte individual en el que se necesita llevar a casa el máximo, atacar, no perder puntos con otros pilotos que tienen tu misma moto y para la última carrera ya se verá, pero aquí no", sentenció sin dudar el piloto italiano.