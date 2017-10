El indonesio Dimas Ekky sustituirá a Jorge Navarro en Malasia

Madrid, 26 oct (EFE).- El piloto indonesio Dimas Ekky sustituirá al español Jorge Navarro este fin de semana en el Gran Premio de Malasia, el penúltimo de la temporada, ha informado el equipo Astra Honda en un comunicado.

Navarro se lesionó el pasado fin de semana debido a una caída durante el Gran Premio de Australia. El valenciano tuvo que ser intervenido de una abrasión en el dedo anular de la mano izquierda con afectación del tendón.

Aunque en un primer momento Navarro confiaba en poder correr en Sepang, finalmente será Ekky quien tome su lugar en la línea de salida.

"Estoy entusiasmado. Me quedé muy sorprendido cuando supe que iba a sustituir a Jorge Navarro; es una gran oportunidad para mí, porque voy a poder cumplir mi sueño de correr en el Mundial de Moto2", ha dicho Ekky.

Esta carrera supondrá el debut del piloto en el Mundial, el cuarto indonesio que lo hace en la historia.

"Significa mucho para mí representar a Indonesia. Además voy a cumplir mi sueño de debutar en el Mundial después de mucho tiempo luchando por ello", ha declarado.

Este año está siendo especialmente bueno para el piloto del equipo Astra Honda. A su próximo debut en el Mundial, se une la consecución de su primer podio en el Campeonato de Europa de Moto2 del FIM CEV.

Sobre la carrera, la prioridad del piloto es adaptarse "lo antes posible a la pista" de Sepang. Además, se muestra ambicioso. "Si todo va bien, me gustaría luchar por sumar algún punto", ha comentado.

El indonesio también ha querido dedicarle unas palabras de ánimo a Jorge Navarro. "Me gustaría desearle a Navarro que se recupere pronto y pueda estar en la próxima carrera", ha dicho.

El Gran Premio de Malasia tendrá lugar entre el 27 y el 29 de octubre.