El italiano Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0'0 Kalex) tiene una primera opción de proclamarse campeón del mundo de Moto2 este fin de semana en el circuito de Sepang, escenario del Gran Premio de Malasia, pero comentó que, para él, "será un fin de semana igual que siempre".

"Llego con la idea de apretar al ciento por ciento y hacer un buen trabajo en todos los entrenamientos sin dejarme presionar por el hecho de estar en posición de poder proclamarme campeón y simplemente trataré de hacer mi trabajo lo mejor que pueda para intentar batir a Tom en la carrera el domingo", afirmó Morbidelli.

"Sería muy bonito ser campeón del mundo. Es lo que he soñado desde que era pequeño y ya es muy bonito estar luchando por el título, pero ganarlo sería algo increíble, aunque la verdad es que todavía no sé cómo me sentiría al conseguirlo, pero seguro que sería algo muy bonito", aseguró el piloto de Estrella Galicia 0'0.

Morbidelli hizo un pequeño balance de la temporada al recordar que empezó pensando que podría "hacer un buen trabajo". "Pero no pensaba en el campeonato, sólo quería trabajar de la mejor manera posible con mi equipo y eso es exactamente los que hemos hecho desde que empezó el año", destacó.

"El resultado se ha visto y creo que lo hemos hecho bastante bien en las dos mitades de la temporada", recalcó Morbidelli.

Sus tres primeras victorias consecutivas le sorprendieron, pero sabía "que las cosas serían un poco más difíciles al llegar a Europa, porque los circuitos son distintos y también las sensaciones".

"Eso es exactamente lo que sucedió en Jerez, donde intenté ganar la carrera y quizás apreté más de la cuenta, cometí un error y me caí por lo que tuve que trabajar para recuperar mi confianza y así, ganar en la siguiente carrera, en Le Mans, me ayudó un montón".

En la última carrera antes del parón estival, Franco Morbidelli acumuló una ventaja de 37 puntos sobre el suizo Tom Lüthi pero, aun así se concentró todavía más "en ganar carreras y no el campeonato".

"Sachsenring fue una gran carrera para mí, gané y mis dos rivales más cercanos en el campeonato se cayeron, por eso me fui de vacaciones contento y con una buena ventaja en la clasificación del campeonato, pero la verdad es que todavía no estaba pensando en el título", recordó el piloto de Estrella Galicia 0'0.

"Misano fue uno de los momentos más duros del campeonato, pues era la carrera de casa y, obviamente, quería hacerlo bien; todo iba bien hasta que el domingo amaneció lloviendo y aunque traté de tirar y escaparme en mojado, quizás lo hice con demasiadas prisas, cometí un error y me caí. Tom terminó segundo, pero después le dieron la victoria tras descalificar a Aegerter por motivos técnicos", manifestó Morbidelli.

"El campeonato seguía abierto, tuve 37 puntos de ventaja después de Alemania, y cuando salimos de Misano era de sólo nueve puntos", continuó el piloto.

"La victoria de Aragón fue importante ya que fue la primera carrera donde comencé a pensar en el campeonato y en estrategias, tratando de controlarme y tomar decisiones como qué era mejor para la carrera y qué era mejor para el campeonato", afirmó.

"Ya en Japón, tanto Tom -Luthi- como yo corrimos bajo presión y la carrera fue extraña, porque Tom salió duodécimo y yo decimoquinto, lo que no es normal y para mí fue un momento duro, pero al final pude gestionarlo bastante bien, recuperando bastantes puntos al acabar octavo y, sobre todo, terminar por delante de Tom". comento el piloto italiano.

"Australia fue mejor, con menos lluvia y menos interrupciones, un fin de semana más fácil y conseguimos hacer un buen trabajo en los entrenamientos y en carrera me sentí bien y rápido, pude luchar con los pilotos de KTM, más con Binder, y no me preocupé por la presión sino por conseguir el mejor resultado posible", dijo Morbidelli de la tercera posición en Phillip Island.

El piloto de Estrella Galicia 0'0 es líder del mundial de Moto2 con 29 puntos de ventaja sobre el suizo Thomas Luthi y podría proclamarse campeón del mundo con cualquier resultado que le permita marcharse de Malasia con 25 puntos, pues en caso de empate las ocho victorias que ha logrado durante la temporada serían inalcanzables para el suizo.