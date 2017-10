Viñales dice sobre el título de Márquez que "lo tiene bien"

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), tercero en la clasificación provisional del mundial señaló en Sepang, escenario del Gran Premio de Malasia de MotoGP sobre las posibilidades de que Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) sea campeón del mundo que "lo tiene bien, bien encarado, debe ser paciente e intentar cerrarlo aquí".

"Y si no, en Valencia, pero es importante sumar puntos y si puede quedar delante de Dovizioso sería lo primordial, o justo detrás", recalcó el piloto de Yamaha.

En lo que a él se refiere, Maverick Viñales dijo que sus aspiraciones pasan por "estar tan fuerte como en Australia, intentar luchar por el podio, pues será importante para nosotros y para finalizar el año de buena manera".

"Para conseguir el subcampeonato tendré que ganar carreras, porque son muchos puntos y en dos carreras es difícil recortar tantos puntos, así que intentaremos estar al máximo nivel y aprovechar la oportunidad", aseguró Viñales.

Por lo que respecta a su rendimiento, Maverick Viñales dijo que trabajarán con "la electrónica y los datos".

"Intentaremos sacar el máximo provecho de lo que tenemos ya que en Australia me sentí muy bien, la moto funcionaba muy bien, no al nivel que estábamos pero al final el sábado por la tarde mejoramos y el domingo me sentí cómodo".

"Intentaremos trabajar en la electrónica pues será importante ya que es una pista en la que el neumático se consume bastante, así que intentaremos hacer la vida de la goma un poco más larga e intentar tener adherencia, que será importante", recalcó Viñales.