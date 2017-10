El español Mir firma su primera mejor clasificación del año

Sepang (Malasia), 28 oct (EFE).- El español Joan Mir (Honda), matemáticamente campeón del mundo de Moto3 desde la semana pasada en Australia, firmó su primera mejor clasificación de entrenamientos de la temporada al ser el más rápido en las pruebas oficiales del Gran Premio de Malasia de la categoría en el circuito de Sepang.

Mir logró el mejor tiempo en su última vuelta y a pesar de llevar tras él a una "cohorte" de rivales que durante buena parte de la sesión buscaron el "rebufo" de las motos de otros pilotos para intentar mejorar su situación en la clasificación.

Pronto consiguió el español Jorge Martín (Honda) situarse al frente de la tabla ya que en la segunda vuelta marcó un 2:12.457 que se mantuvo como referencia de los tiempos durante casi toda la sesión oficial, en la que su compatriota Marcos Ramírez (KTM) no estuvo demasiado afortunado.

El piloto de la localidad gaditana de El Puerto de Santa María marcó su mejor vuelta en el tercer giro, 2:13.892 y en el siguiente se propinó un fuerte golpe que dejó su moto seriamente dañada y el resto de sus entrenamientos comprometidos.

Ramírez, que era séptimo en la clasificación, tuvo que esperar en su taller a que llegase la moto en el camión de las asistencias del circuito y a que sus mecánicos pudiesen reparar todos los desperfectos sufridos, pero a poco menos de diez minutos para el final de la sesión habían cumplido su objetivo y el piloto pudo regresar a pista para intentar defender su posición.

En cabeza, Jorge Martín tuvo sus más y sus menos con otros pilotos que no intentaban más que seguir su rueda para beneficiarse del rebufo, algo que intentó evitar por todos los medios el piloto madrileño.

Tras él, el flamante campeón del mundo Joan Mir, quien aguantó en esa posición, por delante del italiano Fabio di Giannantonio (Honda), mientras que quien había sido su rival por el título mundial hasta Australia, el también italiano Romano Fenati (Honda), se intentó esforzar por entrar en el "top ten" final.

Hubo que esperar hasta la última vuelta para ver como Joan Mir le arrebató la primera posición a Jorge Martín sobre la misma bandera de cuadros, mientras en pista éste rodaba en parciales de vuelta rápida pero no lo suficiente como para desbancar de la mejor posición de la formación de salida al ya matemáticamente campeón del mundo, quien firmó por primera vez esta temporada ese resultado.

Hasta ahora Mir no había conseguido ser el más rápido de entrenamientos, pero con la tranquilidad de tener el título mundial ya en el bolsillo el piloto de Palma de Mallorca supo esperar hasta la última vuelta, el último segundo, para colocarse primero, por delante de Martín, quien no pudo mejorar en ningún momento el registro que lograse en su segunda vuelta.

La tercera plaza en la formación de salida, último de la primera fila, fue para el británico John McPhee (Honda).

Romano Fenati logró mejorar un poco su mejor tiempo y, al final, situarse entre los diez mejores con el octavo mejor tiempo, por delante de sus compatriotas Enea Bastianini (Estrella Galicia 0'0 Honda) y Niccolo Antonelli (Honda).

Otro español, Arón Canet (Estrella Galicia 0'0 Honda), no estuvo demasiado acertado, si bien pudo mejorar algo su décimo séptima plaza de entrenamientos libres para acabar duodécimo, con Marcos Ramírez al final en la posición que había sido del de Corbera (Valencia), al no tener prácticamente tiempo de mejorar tras su espectacular caída.

Con todo, Ramírez acabó justo por delante de sus compatriotas Juanfran Guevara (KTM) y con María Herrera (Mahindra) cerrando la clasificación oficial de entrenamientos, trigésimo primera.