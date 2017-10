Morbidelli ajusta el punto de mira

Sepang (Malasia), 28 oct (EFE).- El italiano Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0'0 Kalex) ajustó su punto de mira con la diana puesta en la consecución del título mundial de Moto2, al ser el más rápido en los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Malasia que mañana, domingo, se disputa en el circuito de Sepag.

El piloto italiano, líder desde la primera carrera de la temporada, sufrió una caída durante los entrenamientos que no le impidió continuar los mismos e imponerse, puesto que en su cuarta vuelta ya protagonizó un tiempo, 2:06.406, que ninguno de sus rivales pudo batir y, en particular, su rival directo por el título, el suizo Thomas Luthi (Kalex), quien estuvo menos afortunado que él.

Luthi también fue protagonista de su propio accidente, aunque en su caso mucho más espectacular y peligroso que el de Morbidelli, quien deslizó simplemente por los suelos, en tanto que el piloto helvético salió por los aires despedido de su moto tuvo que ser trasladado al Centro Médico para una revisión.

Morbidelli cuenta con una ventaja de cuatro puntos sobre Luthi, que necesita imperiosamente acabar por delante del título si quiere llegar hasta el Gran Premio de la Comunidad Valenciana con posibilidades, mientras que si el italiano gana o suma un máximo de cuatro puntos menos que su oponente, sería siempre campeón del mundo por el mayor número de victorias a lo largo de la temporada.

Los protagonistas de la categoría, tanto en los entrenamientos oficiales como en todas las series libres, fueron el propio Franco Morbidelli y el portugués Miguel Oliveira (KTM), muy crecido tras su victoria en Australia hace apenas una semana, y ambos lograron su mejor tiempo en la cuarta vuelta, sin que nadie, ni ellos mismos, pudiesen rebajarlo en el resto de la sesión.

La tercera plaza fue para el francés Fabio Quartararo (Kalex), quien de esta manera logró su mejor clasificación de la temporada y un puesto en la primera línea de salida, con lo que desbancó de la misma al español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que hasta ese momento era tercero.

En el capítulo de caídas hubo unas cuantas, si bien las más relevantes fueron las de los aspirantes al título mundial, Franco Morbidelli y Thomas Luthi, además de las de los italianos Mattia Pasini (Kalex) y Lorenzo Baldasarri (Kalex).

Axel Pons (Kalex) consiguió la duodécima plaza por delante del alemán Sandro Cortese (Suter) y de un trío de españoles formado por Xavier Vierge (Mistral 610), Isaac Viñales (Kalex) y Augusto Fernández (Speed Up), con Edgar Pons (Kalex) vigésimo sexto e Iker Lecuona (Kalex), a continuación.