Rossi encabeza un vuelco en la clasificación

Sepang (Malasia), 28 oct (EFE).- El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) encabezó un vuelco radical en la clasificación de entrenamientos libres para el Gran Premio de Malasia de MotoGP tras disputarse hoy, sábado, la tercera y última tanda libre previa a la clasificación oficial.

Rossi, que ayer era duodécimo, consiguió el mejor tiempo en el cómputo global de los libres, si bien todos los favoritos acabaron logrando el pase a la segunda clasificación directa, a pesar de que llegó a haber siete líderes distintos durante la tercera tanda.

La misma se inició con el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17) al frente y durante algún tiempo aunque sus rivales se fueron acercando, no pudieron doblegar su registro de primer día, objetivo que alcanzó el australiano Jack Miller (Honda RC 213 V) ya en el último tercio de los entrenamientos.

Pero antes, en las vueltas iniciales, el español Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP16), que ayer consiguió el segundo mejor tiempo y por ello estaba muy satisfecho, sufrió una primera caída que le obligó a dejar una de sus motos dañada para regresar a su taller a por la segunda y poder continuar los entrenamientos.

En pista todos los pilotos entraron a cambiar neumáticos a poco más de diez minutos para el final de la sesión y con distintas estrategias para intentar sorprender al rival. Esto sucedió con mayor claridad en el caso de Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), aspirante al título mundial ya este fin de semana, que no dio la impresión de trabajar para conseguir un buen tiempo sino para tener un buen ritmo de carrera.

Márquez, que fue noveno al final de la tercera tanda libre, acabó los entrenamientos con el neumático intermedio, un compuesto con el que, desde luego, no se puede pelear por hacer una vuelta rápida, lo que al parecer sí hicieron sus rivales pues el liderato de Miller cayó en pocas vueltas en manos de Valentino Rossi por primera vez.

Un poco después quien mejoró notablemente su rendimiento, pues estaba fuera de la segunda clasificación directa, fue Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17), que acabó quinto, justo por detrás de su compañero de equipo Andrea Dovizioso.

A Lorenzo le sucedió al frente de la tabla de tiempos otro español, Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), mientras en otro punto del circuito y algo antes, Álvaro Bautista volvía a sufrir una caída con su segunda moto y prácticamente decía adiós a los entrenamientos, al no tener tiempo material sus mecánicos para reparar alguna de las dos motos.

Pedrosa no duró demasiado como líder de la categoría pues el francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) se encargó de desbancarlo. Pero a ambos los superó, en una última vuelta muy acertada, el italiano Valentino Rossi, quien se hizo con el mejor tiempo de los libres, que ahora deberán refrendar en la segunda clasificación directa, a la que además de ellos accedieron Dovizioso, Lorenzo, Miller, Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), Andrea Iannone (Suzuki GSX RR), Marc Márquez y Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1).

El español Alex Rins, segundo piloto de Suzuki, a punto estuvo de conseguir el paso directo a la segunda clasificación, pero se tuvo que conformar con la duodécima plaza, al fallar relativamente en el último parcial del circuito y acabar así, justo por detrás de Álvaro Bautista.