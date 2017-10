Lorenzo no reconoce que haya habido órdenes de equipo

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17), que acabó segundo el Gran Premio de Malasia por detrás de su compañero de equipo el italiano Andrea Dovizioso, con lo que Marc Márquez no pudo proclamarse matemáticamente campeón del mundo, no reconoció haber recibido órdenes de equipo.

"Yo no he visto el panel luminoso, con la lluvia y con lo concentrado que estaba no lo he visto, me lo han dicho luego cuando he llegado al parque cerrado", aseguró Lorenzo, quien recalcó: "No me han dicho el significado antes, así que no tenía ni idea y sabéis que soy un tío sincero y que se me nota en la cara, no he visto el mensaje".

"Sé que el campeonato de pilotos es muy importante para Ducati, que solo lo ha conseguido con Stoner, y que si yo puedo ayudar, dependiendo de la circunstancia, ayudaré a Dovizioso, hoy lo único que he intentado ser es más precavido en la frenada y no hacer ninguna locura", afirmó Lorenzo.

Al insistir en las órdenes de equipo, Jorge Lorenzo dijo: "No ha habido, sí que es verdad que Gigi Dall'Igna me hace entender que el campeonato de pilotos es importante, pero yo soy consciente de ello y no voy a hacer ninguna locura y que pueda suceder lo que pasó en Argentina -la caída que protagonizaron Dovizioso y Andrea Iannone en la última vuelta-, a partir de ahí, yo intento conseguir la victoria siempre, sin intentar ninguna locura".

Jorge Lorenzo todavía no ha logrado ninguna victoria con su nueva marca, a pesar de que lleva 44 en MotoGP. "Si no hubiera estado Dovizioso, que es un gran especialista en agua, que sabe gestionar los neumáticos, quizás habría ganado, pero estaba siempre a un segundo de distancia, hasta que he cometido ese error en la última curva, cuando el neumático delantero estaba ya al límite", relató.

"He intentado tener precaución en alguna frenada fuerte, porque sabía que podía tener problemas y llevarme a Dovizioso por delante, pero he intentado ir al límite hasta el final, y ver si cometía un error para aprovecharme y adelantar, aunque en la última vuelta ha llovido un poco y ha bajado el ritmo, estaba demasiado lejos como para intentar un adelantamiento al límite", reconoció Lorenzo.

Sobre las posibilidades de Márquez y Dovizioso el piloto de Ducati recordó que "todo puede suceder en MotoGP, lo vimos en 2006". "Márquez tiene el noventa por ciento de opciones, por la distancia y porque Valencia no es el mejor circuito para nosotros, no es Sepang o Austria, pero tampoco es Phillip Island".

"Márquez ha ganado ya tres títulos de MotoGP y Dovizioso tiene su gran oportunidad, estaría bien que lo consiguiese y yo como piloto Ducati me gustaría que lo lograse", señaló Lorenzo.