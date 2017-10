Oliveira encadena su segunda victoria y Morbidelli sale ya con el título

El portugués Miguel Oliveira (KTM) encadenó su segunda victoria consecutiva al imponerse en el Gran Premio de Malasia de Moto2 que se disputó en el circuito de Sepang, en donde el italiano Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0'0 Kalex) ya salió a pista con el título mundial ganado.

La caída que sufrió el suizo Thomas Luthi (Kalex) durante los entrenamientos oficiales de la categoría, que le llevó directamente a un hospital de la zona, en donde se confirmó la rotura de astrágalo del pie izquierdo, entregó en bandeja el título mundial al italiano, quien sabedor de que matemáticamente ya era campeón decidió tomárselo con algo más de calma, aunque Oliveira tampoco le dejó demasiadas

opciones al ya campeón.

Aunque Morbidelli fue el más rápido de entrenamientos, Oliveira demostró una convicción total en sus posibilidades y con un ritmo constante y muy vivo se escapó de sus rivales prácticamente desde el mismo momento en que se apagó el semáforo, para formarse tras él un trío con Morbidelli, el sudafricano Brad Binder (KTM) y el también italiano Francesco Bagnaia (Kalex), el primero en quedarse descolgado.

El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) apenas duró un par de vueltas pues en la primera se fue al suelo en la curva dos del trazado, justo un poco después de una multitudinaria caída a final del recta sin consecuencias para ningún piloto y otra algo más adelante en la que se vieron involucrados el japonés Takaaki Nakagami (Kalex) y el alemán Sandro Cortese (Suter), cuya moto comenzó a arder, aunque los comisarios de pista actuaron con prontitud para evitar males mayores.

Márquez recuperó su moto y continuó en carrera, pero una vuelta más tarde, en la curva seis, se cayó de nuevo y ahí ya tuvo que abandonar definitivamente la prueba. Mientras por delante Miguel Oliveira ya contaba con más de un segundo de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores.

Oliveira consiguió una renta de más de cuatro segundos y medio sobre sus inmediatos perseguidores, la pareja formada por Morbidelli y Binder, cuando a cuatro vueltas del final en algunos puntos del circuito comenzó a ondear la bandera blanca con aspa roja que avisaba de la presencia de lluvia.

La carrera continuó a pesar de todo y Binder superó a Morbidelli, para que, como ya sucediese en Australia, dos motos del fabricante austríaco KTM encabezasen la prueba, con un italiano conservador y tranquilo, sabedor antes de apagarse el semáforo que ya era matemáticamente campeón del mundo de Moto2 por la ausencia de su único rival en la carrera hacia el título.

Tras ellos un trío de pilotos que pugnó por la cuarta plaza, los italianos Francesco Bagnaia y Mattia Pasini (Kalex), y el francés Fabio Quartararo (Kalex), que había sido tercero de entrenamientos.

No hubo sorpresas y Oliveira se impuso con autoridad, por delante de Brad Binder, que dejó atrás a Franco Morbidelli y que pudo celebrar, con el tercer puesto, la consecución de su primer título mundial desde el podio.

Xavier Vierge (Mistral 610) fue el mejor español de Moto2 en la octava plaza, justo por delante de Isaac Viñales (Kalex), con Augusto Fernández (Speed Up), duodécimo, Iker Lecuona (Kalex), decimocuarto y Edgar Pons (Kalex), en la decimosexta posición.

Axel Pons (Kalex) no pudo acabar la carrera al verse involucrado en la caída multitudinaria de la primera curva de la primera vuelta.