Joan Mir a su llegada a Palma: "Ha sido una temporada de ensueño"

Palma, 30 oct (EFE).- El piloto español Joan Mir (Palma, 1997), campeón del mundo de Moto3, ha declarado este lunes a su llegada al aeropuerto de la capital balear que este año ha vivido una ?temporada de ensueño? al conquistar diez victorias.

?Nunca me había imaginado conseguir diez victorias en una temporada, es una barbaridad y todavía queda una carrera?, ha afirmado Mir, en alusión al próximo Gran Premio, que se disputará el 12 de noviembre en el circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia).

Si gana, el mallorquín podría igualar el récord de once victorias que tiene desde 1997 el italiano Valentino Rossi en una categoría pequeña.

?Estoy emocionado por muchas cosas?, señaló Mir rodeado por sus familiares, autoridades del 'Govern' Balear y decenas de aficionados que le tributaron una cariñosa bienvenida.

?Agradezco a la gente que me ha apoyado desde el primer momento. Llegar a Mallorca con este bienvenida no tiene precio?, indicó.

Mir relató que ha recibido numerosas felicitaciones desde que el pasado 22 de octubre se proclamara del mundo de Moto3 en Australia, ?empezando por el Rey y acabando con todos (los pilotos) de mi categoría?, precisó.

El flamante campeón del mundo, que sigue la estela de otro piloto balear, Jorge Lorenzo, triple campeón del mundo de MotoGP, recibirá en los próximos días un homenaje por parte de las instituciones de las islas.