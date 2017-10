Las órdenes de equipo dan aliento a Dovizioso hasta el final

Sepang (Malasia), 30 oct (EFE).- Las órdenes del equipo Ducati, que quedaron claramente al descubierto durante la disputa del Gran Premio de Malasia de MotoGP en el circuito de Sepang ayer, domingo, dieron el aliento suficiente al italiano Andrea Dovizioso, vencedor de la carrera, para acudir con opciones al título hasta el último Gran Premio de la temporada.

Dovizioso llegará el 12 de noviembre al circuito "Ricardo Tormo" de la Comunidad Valenciana, con 21 puntos de desventaja respecto a Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), quien asumió que no era el día para arriesgar y se conformó con la cuarta plaza.

Aunque se habló mucho durante el fin de semana de las "posibles" órdenes de equipo, nadie quiso manifestar claramente que éstas existirían, pero una frase lapidaria y concluyente en el salpicadero luminoso de la moto de Jorge Lorenzo, por entonces líder, en la que se pudo leer claramente "Suggested map 8", dejó claro el comportamiento que debía seguirse y que después confirmó el ingeniero Gigi Dall'Igna, al asegurar que en pista se había hecho lo que se tenía que hacer.

Marc Márquez dependía única y exclusivamente de él e hizo lo que pudo, pero quedó claro que el de Sepang no era el mejor escenario para las Repsol Honda, en donde él nunca ha ganado.

Aun así se esforzó al máximo para intentar conseguir matemáticamente su cuarto título mundial y eso después de hacer una magistral salida que le llevó desde la tercera línea a la segunda posición, por detrás de francés Johann Zarco y su Yamaha YZR M 1, la única de las Yamaha que se "comportó" en Malasia.

El problema de Marc Márquez fue que, enfrente, sus rivales de Ducati también hicieron los deberes, y la lluvia que comenzó a caer media hora antes de la carrera les vino a ayudar en gran medida a los pilotos de Ducati, sabedores de que en esas condiciones tenían una cierta ventaja al manillar de sus Desmosedici.

No fallaron y, aunque Jorge Lorenzo lideró una buena tanda de vueltas, Andrea Dovizioso aprovechó un "error" del español para ponerse líder y así meter presión al de Repsol Honda hasta el final.

La resolución del título mundial ha quedado retrasada hasta el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, en donde Andrea Dovizioso necesita imperiosamente ganar y que Marc Márquez no acabe entre los once primeros, por lo que el interés del mundial de motociclismo por conocer al campeón la categoría reina durará hasta el último día de la temporada oficial.

No habrá que esperar a conocer al campeón en Moto2, en donde la suerte se alió con el líder y dio la espalda al aspirante, el suizo Thomas Luthi, quien sufrió una fuerte caída y tuvo que retirarse de la carrera de Malasia con rotura del astrágalo del pie izquierdo.

Eso ya fue suficiente para que Franco Morbidelli fuese proclamado campeón del mundo sin siquiera haber saltado al asfalto.

El español Joan Mir, en Moto3, se encuentra en disposición de igualar el récord de victorias en una temporada en la categoría pequeña del mundial de motociclismo, en poder de Valentino Rossi desde 1997 y para ello necesita ganar en la Comunidad Valenciana pero, por si acaso, ya ha empatado a diez con el italiano Fausto Gresini (1987) y el también español Marc Márquez (2010).

Juan Antonio Lladós