Palma celebra el título mundial de Joan Mir, ´un orgullo´ para la isla

Palma, 4 nov (EFE).- El piloto español Joan Mir, campeón del mundo de Moto3, ha recibido este sábado un multitudinario homenaje en su ciudad natal, Palma, con diversos actos organizados por la Federación Balear de Motociclismo y que culminaron en la sede del Govern.

Mir fue vitoreado en el circuito de la localidad mallorquina de Llucmajor por miles de aficionados, encabezó una caravana de motos, recorrió las calles céntricas de Palma a bordo de un bus turístico engalanado para la ocasión y recibió el cariño de las máximas autoridades de Baleares en el Consolat de Mar, sede del Ejecutivo.

"Eres un orgullo para todos nosotros", le dijo la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, que calificó a Mir como "un gran campeón", dueño de una carrera "meteórica".

"Joan, hoy eres la estrella, te lo mereces porque transmites valores universales y eres un ejemplo para todos nuestros jóvenes", dijo Armengol, que también recordó la figura de otro piloto mallorquín, Luis Salom, fallecido en junio de 2016 tras un grave accidente en el circuito de Montmeló.

Armengol, el presidente del Parlament, Baltasar Picornell y el alcalde de Palma, Antoni Noguera, hicieron entrega al joven piloto mallorquín, de 20 años, de diversos obsequios, entre ellos, una litografía conmemorativa de su título mundial y un "Siurell", figura de barro característica de la alfarería mallorquina.

Mir agradeció el homenaje y dijo que "no esperaba" ver a tanta gente junto a él en este día tan especial, "sobre todo por la gran cantidad de lluvia que ha caído esta tarde", ha indicado, sonriendo.

"Agradezco a todos, de corazón, y lo de LLucmajor (en el circuito se reunieron más de tres mil personas), ha sido brutal, no me lo esperaba nunca", señaló Mir, que saludó a sus seguidores desde el balcón del Consolat de Mar.

Joan Mir, que se proclamó campeón del mundo el pasado mes de octubre en Australia, intentará batir el récord de once pruebas ganadas en una temporada que tiene el italiano Valentino Rossi desde 1997 en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia).-