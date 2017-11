Morbidelli busca en Valencia igualar el récord de nueve triunfos de Márquez

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El italiano Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que se proclamó campeón del mundo de Moto2 en Malasia, buscará en el último Gran Premio de la temporada que se disputa en Valencia, igualar el récord de nueve victorias en la categoría intermedia, en poder del español Marc Márquez.

"Igualar el récord de Marc del número de victorias en una temporada no es una meta que nos hayamos marcado, pero estaría bien despedirme desde el peldaño más alto del podio en mi última carrera en Moto2 antes de subir a MotoGP", indicó el piloto en un comunicado facilitado por su equipo.

Morbidelli, líder del campeonato desde la primera carrera en Catar, ha sumado un total de once podios esta temporada, incluidas ocho victorias.

"El campeonato está hecho y la presión ha desaparecido, pero quiero ganar en Valencia y para ello trabajaremos este fin de semana.Por supuesto, no será fácil, porque hemos visto lo fuertes que han estado los pilotos de KTM en las últimas carreras, pero lo daremos todo para conseguirlo", añadió el italiano.

Por su parte, su compañero de equipo, el español Álex Márquez se mostró "súper motivado" para terminar su temporada en Moto2 con una "gran demostración" en Cheste.

"Llego a Valencia en mejor condición física que cuando comencé el triplete. Esta semana ha sido la primera desde que me lesioné en Misano en la que he podido entrenar con normalidad, así que tengo muy buenas sensaciones para el fin de semana", aseguró el excampeón del mundo de Moto3.

"La última carrera en Malasia terminó en caída y decepción, pero estoy deseando volver a subirme a la moto y dejarlo atrás con una gran carrera delante de la afición de casa en Valencia", dijo Márquez que ha ganado dos de las tres carreras disputadas en España este año.

El catalán del Estrella Galicia 0'0 se ha asegurado la cuarta posición en la clasificación general tras sumar tres victorias y tres podios esta temporada.