Dovizioso: "Marc Márquez tiene más presión que yo"

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17), que se juega el título mundial con el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), aseguró este jueves en el circuito Ricardo Tormo de Cheste que está muy sereno porque no tiene nada que perder.

"Sé lo difícil que es lograr el objetivo, porque Márquez debería tener algún problema y sólo puedo ganar y no quiero correr desde ese punto de vista, pensando en el error de Márquez, pero intentaré ganar, algo muy complicado pero no imposible", reconoció Dovizioso.

"Me daría rabia perder el Mundial después de ganar siete carreras, pero no cambiaría nada de este año porque nadie hubiera imaginado lograr lo que hemos hecho y Marc -Márquez- tiene más presión que yo porque solo él puede perder el título y todos sabemos cómo piensa, y si se ve capaz de ir un poco más allá, no se conforma, eso le puede llevar a cometer un error", explicó el piloto italiano.

"Lo más complicado puede que sea ganar la carrera porque Valencia tiene características que no encajan con nuestra moto pero el año pasado no nos fue nada mal y este año ya hemos visto que podemos ser competitivos en pistas que teóricamente nos iban a ir mal, pero es que a Márquez le tiene que pasar algo y por eso nosotros tenemos que salir a ganar y eso nos da más tranquilidad desde el punto de vista psicológico", manifestó Dovizioso.