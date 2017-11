Dovizioso reconoce que "por ritmo de carrera Dani y Marc son más rápidos"

Cheste (Valencia), 10 nov (EFE).- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17), tercer mejor tiempo de la primera jornada de pruebas libres del Gran Premio de la Comunidad Valenciana en el circuito "Ricardo Tormo" reconoció a pesar de ello que "por ritmo de carrera, Dani y Marc son más rápidos, pero no estamos tan lejos".

"Contento de cómo hemos empezado, pero no basta, si bien por posición, estoy mejor de lo previsto, tenemos una buena velocidad y esto es siempre importante, pero las sensaciones con la moto no son óptimas y somos conscientes de que no vale con lo que hemos hecho, sino que tenemos que mejorar", señaló Dovizioso.

"Tenemos que ver en qué puntos podemos trabajar mañana para mejorar, especialmente sobre la fluidez encima de la moto pues es muy importante ser fluido para dar treinta vueltas en un modo constante", explicó el piloto italiano de Ducati.

"Por ahora, no conseguimos dejar correr la moto en el centro de la curva y tendríamos que acelerar con menos ángulo para poder salir así fuerte, ya que Valencia es una pista particular, con 30 vueltas con muchas curvas a la izquierda, pero al ser curvas muy parecidas si mejoras en un punto, en realidad mejoras en muchos", comentó.

En cuanto a la caída de su rival por el título, Andrea Dovizioso dijo que "Márquez se ha caído por rodar al límite, pero cuándo no ha rodado Marc al límite", se preguntó, para añadir que no piensa que "esta caída sea importante para él, o que esté en crisis".

"Es viernes y queda mucho trabajo que hacer, hay que ver el ritmo y en ese aspecto Marc y Dani tienen dos décimas más; Jorge y yo no somos más veloces en este momento porque estemos delante, somos rápidos y no estamos lejos, pero tenemos que mejorar", afirma Dovizioso.

"Tenemos que mejorar ya que es especialmente importante la primera línea porque es difícil adelantar", resaltó el italiano.

"Me encuentro muy sereno y afronto la carrera con tranquilidad, porque sabemos lo que debe pasar y vivo esta situación de forma relajada y feliz, porque siento que la gente me aprecia", manifestó Andrea Dovizioso.