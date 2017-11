Márquez, como dijo Luis Aragonés, no se cansa de "ganar, ganar y ganar"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), campeón del mundo de MotoGP en 2017 y seis veces campeón del mundo de motociclismo, recordó una máxima del técnico fallecido Luis Aragonés al asegurar que un deportista no se cansa de "ganar, ganar y ganar".

"Uno no se cansa de ganar, como decía Luis Aragonés es 'ganar, ganar y ganar' y todos los deportistas competimos para eso y llevamos la competitividad por dentro, son cosas que te dan la motivación y te permiten entrenar y mejorar para ser el mejor", recalcó Márquez durante la entrega de un premio en el Colegio Sagrada Familia de Jorge Juan.

Una a una el cuádruple campeón del mundo respondió a todas las preguntas que se le realizaron y cuando le dijeron si se comparaba ya con Ángel Nieto, no dudó al aseverar que "estas comparaciones" las ve "casi fuera de lugar".

"Son palabras mayores que dan mucho respeto puesto que Ángel fue mucho Ángel, no fue sólo doce más una veces campeón, fue quien nos abrió la puerta a los pilotos españoles a entrar en el mundial", dijo.

"Ángel Nieto hizo mucho más, y yo pienso en convivir muchos años en el mundial, en luchar por títulos y divertirme encima de la moto, que es con lo que me voy conformando", señaló el piloto de Repsol Honda.

"No me he marcado nunca un objetivo, un límite o un propósito, quiero vivir año a año, intentar ser mejor y sí que la intención nuestra y del equipo año tras año es intentar ser mejor y ganar más títulos mundiales", continuó Marc Márquez cuando se le quiso preguntar por el récord de títulos del italiano Valentino Rossi.

"Habrá años que se pueda conseguir el título y años que no, pero mientras pueda mantener la motivación y la ilusión encima de la moto durante todos los días, continuaré disfrutando de mi pasión", recalcó Márquez.

Tras finalizar los entrenamientos de pretemporada en el mismo circuito "Ricardo Tormo", escenario del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, el campeón del mundo de MotoGP explicó que la de 2018 es "una moto completamente nueva".

"Pero una de las cosas que más me gustó fue el motor, está claro que cuando traen un motor nuevo quieres que sea mejor, que corra más y que al piloto le guste", dijo.

"Me gustó bastante, pero aún hay cosas que tenemos que mejorar, aunque en general el conjunto está dentro de los parámetros que esperábamos", confirmó Márquez.

Márquez viajará en los próximos días a Jerez para ver cómo su hermano Alex realiza una jornada de entrenamientos con la Honda de MotoGP del equipo en el que se encuentra, el cervecero Estrella Galicia 0'0.

"Me hace mucha ilusión puesto que ha probado alguna vez pero nunca en un test real y me hace ilusión verle", dijo.

Márquez no quiso dar ningún consejo a su hermano pues señaló que "lo más importante es que disfrute de la experiencia ya que no se le puede pedir nada".