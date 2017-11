Jorge Lorenzo: ´Ningún piloto puede prometer victorias y campeonatos´

Palma, 17 nov (EFE).- El piloto español Jorge Lorenzo, tres veces campeón del mundo de MotoGP, ha afirmado este viernes que dada la igualdad que existe en la máxima categoría del motociclismo profesional "ningún piloto puede prometer victorias y campeonatos", ha subrayado.

"Estamos viviendo una de las épocas doradas del motociclismo", ha explicado Lorenzo en una rueda de prensa que ha ofrecido tras inaugurar una tienda especializada en nutrición canina y felina en Palma.

"Hay cinco marcas que tienen un nivel muy similar y que pueden, todas, luchar por podios y victorias. Ya hemos visto que el año pasado hubieron nueve ganadores de carreras muy emocionantes, y creo que estamos en el camino correcto para hacer de este deporte, aun si cabe, más bonito y espectacular", ha señalado.

Lorenzo no ganó ninguna carrera de MotoGP en 2017 con su nuevo equipo, Ducati, en un año que él califica de "transición".

"Me había preparado para una temporada complicada, quizás no tanto al principio, cuando pensaba que iba a ser un poco más fácil. Pero nunca creí que me iba a resultar tan sencillo luchar por victorias como con la Yamaha en las primeras carreras, y así fue", ha señalado.

"Lo importante -añadió- es que no perdimos la paciencia y trabajamos mucho, no nos dimos por vencidos. Creí en mi porque sabía que era cuestión de tiempo que la adaptación a la moto fuese cogiendo su forma y así fue. Incluso, en las dos últimas carreras pude luchar por las primeras y segundas líneas por victorias"

El piloto mallorquín ha asegurado que la moto de Ducati "es especial, más complicada", y que por ello eligió "cambiar de escudería para encontrar la motivación que me hiciese adaptarme cada día para dar el máximo".

"En 2018 no podemos asegurar que vamos a ganar el campeonato, nadie lo puede prometer", ha subrayado.

"Ningún piloto puede prometer victorias y campeonatos dada la igualdad que hay en MotoGP, pero puedo prometer que estaré mejor, me encontraré mejor con la moto, como me encuentro ahora y seguiré trabajando muy fuerte para volver a intentar ganar el campeonato, eso si lo tengo claro en mi cabeza, otra cosa es conseguirlo", ha precisado.

Lorenzo ha señalado, asimismo, de que tiene "la suerte de correr por pasión, no por obligación", y que eso "te quita mucha presión", dijo.

"Ahora mismo los resultados que he tenido me quitan mucha presión, te lo tomas todo con más filosofía y calma y eres mucho más paciente. Cuando llegan las dificultades, estas se superan con trabajo y adaptación a la moto con el objetivo de ser competitivo en todas las circunstancias", precisó.

El piloto de Ducati también se refirió al mallorquín Joan Mir, campeón del mundo de Moto3, y dijo que está "contento por él".

"Se ha merecido el titulo, sin ninguna duda. Ha ganado 9 carreras y ha sido el más inteligente, el más regular. Se ha caído muy poco y a mi me encanta su carácter y ambición", ha señalado Jorge Lorenzo.