Joan Mir se ve similar a Rossi ´por altura y por la agresividad´

Madrid, 22 nov (EFE).- Joan Mir, campeón del mundo de Moto3, en su visita a la Agencia EFE, dijo verse por físico y pilotaje "muy similar a Valentino Rossi, porque es bastante alto comparado con otros pilotos y yo con la Moto3 y él con la 125 c.c. somos muy parecidos en agresividad y todo esto".

Sin apenas dudar, el campeón de Palma de Mallorca no dudó al ser preguntado que se parecía mucho a Rossi, tanto en su aspecto físico por la altura ya que "esta temporada he crecido algunos centímetros y debo estar en 1,78 metros y también en la forma de llevar la moto, en la agresividad en Moto3 y 125 c.c.".

Mir, de apenas veinte años, tiene asumida ya su condición de campeón del mundo de Moto3, algo que le ha cambiado bastante la vida, pues a pesar de llevar escasamente dos años en el mundial "la gente en el mundial crece poco a poco y yo lo he hecho de golpe y si el año pasado no me reconocía casi nadie, ahora es algo que se nota mucho, no me molesta pero sí que se nota cuando eres campeón".

Como todo los pilotos reconoció sus manías, como llevar ropa interior con los colores de su equipo -el Leopard esta temporada- o a la hora de vestirse ya que "siempre empiezo con el lado derecho del mono de cuero y con la bota derecha y me subo a la moto por el lado izquierdo, pero es algo de lo que no me acuerdo, me sale de manera inconsciente, pero ahora, tal y como me ha salido de bien, sí es cierto que lo hago de otra manera, ya no es lo mismo".

El campeón del mundo de Moto3 reconoció que lo que más le gusta después de las carreras es "volver a casa, en Mallorca estoy muy bien y aislado de todo, eso me ayuda a estar tranquilo después de las carreras".

Joan Mir, que visitó varias dependencias de la Agencia EFE como el Archivo Gráfico o el Museo de EFE, en donde se mostró muy interesado por todas las explicaciones, reconoció que uno de sus principales valores durante la temporada que le dio el título, fue saber "gestionar las carreras, saber cuando atacar y cuando no", aunque también fue sincero al indicar que tenía que mejorar "en los entrenamientos, en el tiempo a una vuelta, que nos cuesta un poco, pero luego el ritmo siempre es bastante bueno".

Ya inmerso en la preparación de la próxima temporada, Joan Mir explicó que ha notado muchas diferencias pero que todo es "guay", aunque dijo que se nota mucho "el peso, los neumáticos más anchos, las líneas de trazada que son distintas en Moto2 y Moto3 y si haces las de Moto3 vas muy despacio; es como volver a empezar, comenzar a aprender de cero y parece que acabo de llegar al mundial con una moto nueva y nuevos rivales, pero es ¡guay!".

Mir explicó que necesita coger peso para llegar en condiciones a Moto2, aunque por ello dijo estar disfrutando ya que lo está haciendo "a base de batidos y gimnasio".

Además, el campeón del mundo de Moto3 dijo no sentir ninguna presión pues "la presión en mi equipo la tiene Alex, que tiene que ganar, en mi caso es aprender, ya que tengo margen y tiempo".

"Lo importante es progresar y acabar la temporada con una mejoría notable en todas las carreras, luchar por los podios", señaló Joan Mir marcándose así unos objetivos muy humildes para 2018.