Márquez: ´La clave de esta temporada ha sido ser fuerte de coco´

Madrid, 11 dic (EFE).- El piloto español Marc Márquez, vigente campeón del mundo de MotoGP y con seis títulos mundiales de velocidad en su palmarés, cuatro de ellos en la categoría 'reina', dijo a EFE que la clave de esta temporada fue "ser fuerte de coco" en un año "tenso" en el que remontó un mal inicio para ganar el campeonato.

El piloto de Cervera (Lleida), el segundo más laureado del motociclismo español sólo por detrás de los '12+1' campeonatos del fallecido Ángel Nieto, conversó con EFE tras una presentación junto a los campeones de Moto2, el italiano Franco Morbidelli, y Moto 3, Joan Mir, en un acto organizado por uno de sus patrocinadores.

Márquez aseguró que su ambición por ganar "no tiene límites", que si se hubiera caído en Cheste (Valencia), cuando se salvó de irse al suelo con el codo izquierdo, se hubiera "tirado de los pelos unos años" y afirmó que, de cara a las renovaciones de contratos que se avecinan en 2018, para él su actual marca, la japonesa Honda, siempre tendrá "la prioridad".

- Pregunta: Con su último título son seis mundiales, ¿dónde ve el límite a su progresión?

- Respuesta: Nunca quiero ver el límite, ni dentro de la pista ni fuera, siempre se puede mejorar, conseguir más. El límite espero no encontrarlo, espero seguir creciendo año tras año y soy consciente de que año tras año va a haber las ganas, la presión por conseguir más títulos e intentar mejorar dentro y fuera de la pista

- P: A este ritmo, con los 24 años que tiene (cumplirá 25 el próximo 17 de febrero), ¿se ve alcanzando con la treintena los 12+1 títulos de Ángel Nieto?

- R: Eso son palabras mayores, sería un poco más del doble. Creo que eso eran épocas diferentes, lo que hizo Ángel Nieto -que en paz descanse- fue increíble, cada uno tiene su historia, su palmarés y su carrera.

No me he obsesionado nunca con un nombre, con un número, sino con vivir año tras año. Todos somos así, cuando tienes seis quieres siete, y si consigues el séptimo quieres ocho. Para mí esa es la ambición de cualquier piloto

- P: ¿Cuál ha sido la clave de la temporada?

- R: Ser fuerte, sobre todo de coco. Ha sido importante la velocidad en pista este año, pero sobre todo el coco fuera de ella, la mentalidad ha sido una temporada como una montaña rusa. Ha habido momentos de todo, que tenías delante el Everest y lo tenías que subir, y cuando estabas arriba volvías a caer. Ahí es donde ha hecho la diferencia tener la mentalidad clara.

- P: ¿Ha sido el año más tenso para usted?

- R: Ha sido un año tenso, de presión. Depende. Hay momentos tensos, como la segunda parte de la temporada, pero lo disfrutas. Había tensión porque se jugaba un Mundial, porque lo estabas disfrutando porque había un pique súper sano.

En la primera mitad de la temporada había menos tensión pero no estaba disfrutando encima de la moto, no encontraba la diversión, y eso me provocaba más estrés y más agobio.

- P: ¿Qué hubiera pasado si se cae en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Cheste en lugar de salvar la caída con el codo?

- R: Si me caigo en Cheste me hubiera tirado de los pelos unos cuantos días, o años (risas). Pero bueno, (Andrea) Dovizioso tenía que ganar, era todo un puzzle donde tenían que ir todas las piezas en su lugar. Al final por la salvada esa se ha hablado más de la salvada y del Mundial que de los otros.

- P: Siempre ha sido un piloto atacante. ¿Se está volviendo mas calculador?

- R: Depende de la situación. Prácticamente calcular, calculé una carrera, la de Malasia que fue en agua y tenía ventaja. En 2016 hice un año de calculadora, conseguí una gran ventaja al principio de la temporada y luego la gestioné y me sirvió.

Este año no se podía calcular, se tenía que arriesgar. Vas ganando experiencia, viviendo momentos diferentes, y tienes que adaptarte y seguir gestionando.

- P: ¿Qué le pide a Honda para la moto de 2018?

- R: Siempre esperas que sea la mejor moto, por pedir. Pero está claro que tienes que buscar el mejor compromiso entre moto, piloto y equipo. Es por lo que estamos trabajando e intentaremos mejorar los puntos débiles de este 2017.

- P: Este año se comenzará a hablar de los nuevos contratos. ¿Ha tenido ya conversaciones con Honda?

- R: Esta claro que cada vez se empieza a hablar antes y empieza a haber contactos antes con los equipos. Ya prácticamente hace dos años se firmaron contratos antes de empezar la temporada. Pero a mí me gusta más verlas venir, intentar hablarlo bien y dar el paso cuando me sienta totalmente convencido.

Siempre le estaré agradecido a Honda, siempre tendrán la prioridad, porque ha sido la marca que me ha dado la prioridad, que me ha apoyado en MotoGP y me siento valorado dentro de ella. Era el sueño que tenía desde pequeño, estar en la mejor marca del mundo, en la más grande, y es Honda. Pero en cualquier momento y situación tienes que buscar lo mejor para ti.

- P: ¿Qué le tendría que ofrecer otra marca, como Yamaha o Ducati, para que se fuera con ellos?

- R: Tengo muy claro que donde vaya quiero ganar. Hay pilotos que se mueven por dinero, pilotos que se mueven por interés. Yo me muevo por lo deportivo, y allí donde vaya es porque creo que será lo mejor para mí deportivamente y porque pueda ganar.

- P: Esta temporada hubo cierta polémica por el tema político y las celebraciones, que usted realiza con la bandera de su dorsal, el 93. ¿Qué ha aprendido de este tipo de polémicas?

- R: He aprendido a pasar un poquito. Es difícil saber gestionar este tipo de cosas, como el tema de la bandera. Hace cuatro años que celebro con la bandera del 93. No es por nada, no tengo pelos en la lengua por decir que soy catalán porque quiero a mi tierra y me siento español porque estamos dentro de España.

Una cosa no quita la otra, luego vas a podios, sale el himno, sale la bandera, pero deportivamente todos los 'fans' de alrededor del mundo nos identificamos por el número y lo decidí así por eso.

Luego me da rabia porque yo soy el primero que tributa aquí, que está viviendo en España, y al que saca la bandera pero no tributa aquí no se le critica.