Rossi asegura que "ser campeón del mundo no es una obsesión"

El italiano Valentino Rossi, que comenzará su decimonovena temporada en MotoGP explicó tras la presentación del equipo Movistar Yamaha que "en los últimos años" han sido "muy competitivos", aunque no hayan ganado el mundial y "tampoco es una obsesión conseguirlo, aunque sí un objetivo".

"En 2015 luchamos hasta la última carrera y en 2016 y 2017 estuvimos siempre ahí, pero el objetivo principal es hacer el máximo de podios y ya veremos, no es una obsesión ser campeón del mundo", aseguró Rossi, quien dijo estar habituado a que cada cierto tiempo le pregunten por su retirada, aunque es algo que no le afecta.

"He sabido de la renovación de Maverick porque me lo ha dicho él y he hablado con Lin Jarvis de mi renovación y las conversaciones han sido muy buenas, pero primero haremos los test y luego ya veremos, aunque me encantaría continuar pero primero habrá que ver si somos competitivos y luego decidiremos", comentó Rossi sobre la renovación de su compañero de equipo Maverick Viñales.

"Me encuentro muy bien con él, es un gran adversario y fuera de la pista nos llevamos muy bien, y tanto con él como antes con Jorge Lorenzo es una motivación tenerlos cerca para ser competitivos", explicó Rossi.

"No sé si serán dos años o un año, parece que en los últimos años siempre se renueva por dos años pero ya veremos pues en Valencia hicimos un montón de pruebas y solventamos una serie de dudas que tuvimos durante la temporada pero hasta que no probemos la nueva moto no sabremos si vamos a ser competitivos", añadió Rossi, que no se marca como objetivo renovar dos años.

"Son muchos pilotos y muchas motos fuertes, la Ducati fue muy competitiva el pasado año y tanto Dovizioso como Lorenzo serán difíciles de batir, como también Márquez pero esperamos ser competitivos como todos los años, aunque necesitamos ser más veloces", afirmó Rossi.

"Es imposible decir hoy qué camino será el de la moto, hasta Sepang no se podrá saber pero lo cierto es que se partirá del chasis de la moto de Johann Zarco con una serie de cambios que deben permitirnos mejorar y evolucionar", explicó.

"Puede ser que cambien muchas cosas este año o que no cambie nada, pero el mundial comenzará muy rápido y ya desde la primera carrera en Catar será importante y se verá muy rápido todo, en el sentido de ver quiénes serán los más fuertes a lo largo de la temporada", dijo el italiano.

Al hablar sobre la temporada del francés Johann Zarco, Rossi comentó que "fue una sorpresa para todos que estuviera ahí pero es un piloto muy fuerte que pilota muy bien la Yamaha y seguro que será un adversario duro".

"La electrónica y el chasis serán lo más importante, quizás la electrónica más, pero digamos ahora que al cincuenta por ciento para cada uno pero creo que con el chasis será más fácil de avanzar que con la electrónica, en la que quizás Honda y Ducati están un paso por delante de nosotros", argumentó Valentino Rossi.