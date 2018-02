Marc Márquez recibe la medalla de oro de la Real Orden al Mérito Deportivo

Madrid, 1 feb (EFE).- El piloto Marc Márquez, seis veces campeón del mundo de motociclismo y vigente campeón de MotoGP, recibió este jueves la medalla de oro de la Real Orden al Mérito Deportivo, un reconocimiento que prometió "defender" durante toda su carrera deportiva, que espera que "no se frene aquí".

"Espero que esto no se frene aquí, que siga creciendo, ganando cosas y la voy a defender todos los años de mi carrera deportiva", declaró Marc en la sede del Consejo Superior de Deportes de Madrid antes de recibir la medalla de manos de su presidente, José Ramón Lete.

El piloto de Cervera (Lleida) dijo que es "un honor" recibir este reconocimiento a sus 24 años, que le queda "un poquito grande" pero siempre tiene "los pies en el suelo" y está "orgulloso" de cómo está marchando su carrera deportiva.

"Siempre digo lo mismo, cuando recibo estos reconocimientos me acuerdo de los inicios, de la familia que me apoyó y me sigue apoyando, de la gente que me dio la oportunidad en la base, cuando uno más necesita ese empujón", recordó.

El seis veces campeón mundial recordó que este 2017 fue un año "muy especial" por el fallecimiento del 12+1 veces campeón Ángel Nieto el pasado 3 de agosto, quien "abrió todas las puertas" y al que recordará "con mucho cariño".

Márquez recibió la medalla de manos del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, que destacó su "currículum extraordinario", ya que es "el más joven en todo", lo que ha provocado que sea "de los más laureados", no solo en motociclismo sino en reconocimientos oficiales como la Real Orden al Mérito Deportivo o los Premios Nacionales de 2011 y 2014.

Lete destacó que deportistas como Márquez "hacen que España sea una referencia mundial" y "ponen orgullosos" a todos los españoles.

En el acto también estuvo presente el director de Deportes del CSD, Jaime González Castaño, el presidente de la Real Federación Motociclista Española, Manuel Casado, y el representante y mentor de Márquez, el expiloto Emilio Alzamora, campeón de 125 centímetros cúbicos en 1999.