Mir: ´Cada día que pasa tengo más ganas de montarme otra vez en la moto´

Madrid, 1 feb (EFE).- Joan Mir, actual campeón del mundo de Moto3, se mostró ilusionado con la nueva temporada, en la que dará el salto a la categoría superior tras el éxito cosechado el pasado curso.

"Estoy bastante ilusionado, cada día que pasa tengo más ganas de montarme otra vez en la moto. Quiero disfrutar de este bonito proyecto que tengo por delante y ya veremos qué sale", comentó durante la 'Gala Cetelem' de los Campeones del Mundo la Real Federación Motociclista Española (RFME) en la que fue galardonado.

"El planning es diferente al de Moto3, tenemos que centrarnos en coger un poco más de fuerza y algunos kilos para llevar la Moto2 que es más pesada. Creo que, de momento, está saliendo todo bien, luego el examen se verá. Pero, por sensaciones y todo, creo que estamos haciendo un buen trabajo. Ahora solo falta ponerme encima de la moto con el equipo, que tengo unas ganas tremendas, y disfrutar", afirmó.

Sobre sus objetivos, manifestó: "Me conformaría con empezar no muy mal y acabar muy bien. Sobre todo tener una progresión, que creo que es lo que la gente valora y lo que debe ser. No hacer hacer una buena carrera y otra mala porque la irregularidad es lo que siempre penaliza mucho. Intentaré lo antes que pueda luchar por estar delante. No sé si por ganar pero al menos por estar delante".

Además cree que es pronto para dar el salto a MotoGP: "No he empezado con la Moto2 y ya queremos mirar para arriba. Creo que no es lo correcto. Lo correcto es hacer este año bien, intentar ser competitivo con la Moto2".

"Y si eres competitivo desde el primer año, espero que las fábricas se fijen. Estoy centrado en mi categoría, en mis entrenamientos, en que todo salga bien. Si algún día estamos delante y suena la flauta no voy a decir que no", completó.