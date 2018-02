El equipo Himoinsa acudió al CSD tras completar su último Dakar

Madrid, 7 feb (EFE).- Los pilotos del equipo de motociclismo Himoinsa, Gerard Farrés, Dani Oliveras, Rosa Romero, Marc Solá e Iván Cervantes, acudieron este jueves al Consejo Superior de Deportes (CSD) tras terminar el rally Dakar como mejor equipo privado español, con Farrés y Oliveras entre los diez primeros.

Encabezados por el director del equipo, Miguel Puertas, el conjunto fue recibido en la sede del organismo en Madrid por el subdirector general adjunto del CSD, Luis Villanueva San Vicente.

El máximo responsable del equipo manifestó su agradecimiento y su satisfacción por los logros obtenidos y aseguró que este año fueron "más sólidos que en el 2017".

"Con más limitaciones y menos medios materiales, si la motivación y la unión del equipo se consiguen llevar hasta el máximo, los resultados pueden llegar a ser excepcionales", puntualizó Puertas.

Con este Dakar termina el proyecto del equipo Himoinsa, después de tres años de mucho esfuerzo y dedicación. Los pilotos, visiblemente conmovidos, se mostraron contentos con la experiencia, tras haber alcanzado un importante posicionamiento de la marca, sobre todo en América del Sur.

Por su parte, Gerard Farrés, quien a principios del rally anunció que esta sería su última participación, expresó su agradecimiento al director por haberlo incluido en este proyecto y se despidió de su carrera tras once ediciones, en esta última como el mejor español clasificado al finalizar en quinta posición.

"Hace tres años estaba a punto de retirarme y me llamó Miguel (Puertas) para proponerme este proyecto. Gracias por haber hecho esto posible", comentó el piloto.

Rosa Romero, en proceso de recuperación después de caerse en la décima etapa y sufrir un corte cerca de la vena femoral, rememoró cómo recorrió sangrando los últimos 140 kilómetros de esa etapa, y explicó, aunque pretendía continuar, la profundidad de la herida la obligó a suspender su participación.

"Siempre que caes tienes el remordimiento de que has hecho algo mal. Ni me garantizaron que los puntos que me habían puesto podían aguantar, era muy arriesgado continuar con la carrera. Seguir de esa manera no tenía sentido", afirmó la piloto catalana, que aseguró a EFE que en cuanto esté capacitada volverá a las dos ruedas.

En ausencia del presidente del CSD, José Ramón Lete, el subdirector general adjunto, Luis Villanueva San Vicente, felicitó a los competidores y manifestó su admiración por su trabajo.

"Tenéis no sólo mi enhorabuena, sino mi admiración absoluta", manifestó Villanueva, que finalizó agradeciendo a Himoinsa y Yanma por "ser capaces de invertir dinero y esfuerzo en financiar proyectos tan importantes como estos".