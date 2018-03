Márquez: "Tenemos que mejorar nuestro ritmo y ser más consistentes"

Marc Márquez, campeón del Mundo de MotoGP, reconoció tras la segunda jornada de entrenamientos en el circuito catarí de Losail que tendrán que mejorar su ritmo y su consistencia de cara a las próximas sesiones para avanzar con su nueva Honda.

"Mañana tenemos que seguir trabajando duro en la puesta a punto con el objetivo de mejorar nuestro ritmo y ser más consistentes en esta pista, que es una de las más exigentes para nosotros" explicó en unas declaraciones facilitadas por su equipo de prensa.

Tras acabar décimo en la primera jornada y decimotercero este viernes tras una caída en la curva 2, dijo que el día le fue "bastante bien" y que solo sufrieron "un poco" a mitad de la sesión, cuando al hacer unas pruebas acabaron perdiendo la dirección "durante un rato".

"Pero al final eso también nos ha permitido entender alguna cosa distinta", destacó Márquez, que añadió que cuando al anochecer bajó la temperatura y llevaba el compuesto duro en el neumático delantero acabó en el suelo, "que es algo un poco típico de este circuito".

"Al final eso también ha tenido su parte positiva, porque he tenido que coger la segunda moto, que no estaba previsto para hoy, y me he sentido mejor", concluyó el piloto catalán.

El italiano Andrea Iannone (Suzuki) marcó este viernes el mejor tiempo en la segunda jornada de entrenamientos de pretemporada de MotoGP en el circuito catarí de Losail, donde su compatriota Andrea Divizioso (Ducati) y el Marc Márquez (Honda) fueron segundo y tercero, respectivamente.