Márquez reconoce que "el más mínimo error podía ser una caída"

Termas de Río Hondo (Argentina), 7 abr (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), sexto en los entrenamientos oficiales para el Gran Premio de Argentina de MotoGP fue honesto al reconocer que aunque asumió "todos los riesgos necesarios", también se percató de que "el más mínimo error podía ser una caída".

Así, Márquez explicó que "cuando he puesto neumáticos de agua he intentado rodar rápido y he intentado hacer el mejor tiempo pero no he encontrado las mismas sensaciones que en los últimos libres por la razón que sea y también es cierto que he cometido un error en esa vuelta, en el que me he ido a la parte mojada y he perdido mucho tiempo".

"Cuando he puesto los neumáticos de seco al principio, he salido y creía que era posible, y era posible -exclamó-, pues se hubiese podido hacer la carrera y era la opción acertada, pero luego he visto que un mínimo error podía ser una caída muy fuerte, lo hemos visto con Jack -Miller-, y la verdad es que he disfrutado viéndolo, pero hacerlo en una clasificación no lo entendía", reconoció honesto el piloto de Repsol Honda.

Márquez lamentó que "es el primer año que no hago el mejor tiempo pero el año pasado lo hice y luego me caí, así que, ya veremos que pasa mañana".

En cualquier caso, siempre optimista, Marc Márquez aseguró que lo bueno era que salía sexto, pues está colocado "por la parte limpia de la pista y será importante para que no patine la moto".

Al hablar de las condiciones para la carrera, el piloto de Repsol Honda reconoció que "si es en agua habrá que entender la situación y la carrera, y si es en seco habrá que elegir bien el neumático trasero e improvisar durante la carrera porque no sabemos el ritmo de cada piloto".

Aunque dominó casi todos los entrenamientos, Marc Márquez dijo "no" sentirse favorito ya que "esto es motociclismo y cada vez que sales a pista cambia y la clasificación lo demuestra, pero me ha venido bien que pasase esto para reflexionar y estar más concentrado, ¡que lo estaba!, pero en realidad es un toque de atención para saber entender la situación".

Al insistir sobre su elección de no arriesgar con los neumáticos de seco, Marc Márquez incidió en el hecho de que "si hubiese sido una carrera me hubiese mantenido, porque la elección ya estaba tomada, pero al ser entrenamientos...".

Al hablar sobre el rendimiento de su principal rival, el italiano Andrea Dovizioso, Márquez razonó que "ha sufrido", y enseguida, recalcó que "honestamente, si un rival sufre, bienvenido sean los problemas para él".

Si bien, enseguida recalcó que él se centra en estar "al ciento por ciento, porque no tengo un rival marcado, 'Dovi' ganó la primera carrera y va líder, pero hay muchos rivales; Zarco será uno de ellos, lo demuestra entrenamiento tras entrenamiento, y parece que las Ducati están sufriendo aquí pero la pista va cambiando y cada vez que salimos es una incógnita".