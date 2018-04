Canet asegura que el de Austin es su "circuito preferido"

Redacción deportes, 17 abr (EFE).- El español Arón Canet (Estrella Galicia 0'0 Honda), líder del mundial de Moto3, aseguró que el circuito de Austin (Circuit of The Americas, COTA) es su "circuito preferido" y que todo el año está deseando "volver a rodar en él".

"Creo que va a ser un trazado en el que podemos hacerlo bien y al que llego muy motivado, deseando volver a rendir al ritmo que lo hicimos el año pasado, siempre entre los primeros clasificados de cada entrenamiento", recordó Arón Canet en la nota de prensa de su escudería.

Su compañero de equipo, Alonso López, por el contrario, llega al trazado tejano por primera vez y asegura tener "mucha curiosidad por rodar en el Circuito de Las Américas, todo el mundo dice que es espectacular, aunque también muy complejo".

"Tendremos que seguir la dinámica de intenso trabajo que llevamos, sobre todo porque como en Catar y Argentina, me enfrento a un trazado nuevo para mí", reconoció López.

"No obstante, estoy muy motivado y con muchas ganas de aprender y hacerlo bien tanto en los entrenamientos como en la carrera; nunca he viajado a Estados Unidos y me apetece mucho hacerlo", dijo.

"Espero que sea un gran fin de semana para todo el equipo; yo estaré muy concentrado para dar lo mejor de mí", incidió el joven piloto madrileño del equipo Estrella Galicia 0'0.