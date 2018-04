Laia Sanz: "He tenido que ir probando sobre la marcha"

Redacción deportes, 20 abr (EFE).- La piloto española Laia Sanz (KTM) declaró este viernes tras acabar decimocuarta en el Afriquia Merzouga Rally que está satisfecha del resultado obtenido porque al no poder hacer el test previo, ha tenido que "ir probando sobre la marcha" y eso "en carrera cuesta un poco".

Sanz se vio retrasada este viernes hasta la vigésima novena plaza de la etapa por una caída sin consecuencias físicas. "Nada más salir, me he ido al suelo y otro piloto se me ha caído encima. No me he hecho daño, pero se me ha torcido el soporte del 'roadbook' y una maneta, así que he decidido tomarme la etapa con tranquilidad. Me sabe mal porque me hubiera gustado acabar esta carrera con un buen resultado parcial", explicó.

La española acabó la jornada a 6:42 del vencedor. En la clasificación general ha acabado dentro del top 15, a pesar de verse perjudicada por la decisión de la organización de tomar los tiempos de la etapa del jueves en el kilómetro 224 en lugar de hacerlo en la línea de meta, donde fue quinta. Todo ello, porque varios participantes reclamaron que había un error en el libro de ruta, explica su equipo.

"Considero esta decisión fue muy injusta para los pilotos que sí encontramos el camino correcto. Esta vez no me importa demasiado porque no me jugaba ningún resultado, pero reconozco que sienta un mal precedente ya que el primer día nos perdimos varios corredores y nadie nos devolvió el tiempo", recuerda.

La 18 veces campeona del mundo (enduro y trial) acabó la carrera a casi dos horas del ganador y a poco más de 53 minutos del 'top 10'. "Estoy satisfecha porque estos días hemos probado varias cosas, sobre todo las suspensiones. Al no poder hacer el test previo, he tenido que ir probando sobre la marcha y en carrera cuesta un poco, porque si hay algo que no te gusta tienes que hacer toda la etapa, sin posibilidad de cambiar", dijo.