Pedrosa reconoce tener "dudas" sobre su participación en el gran premio

Austin (Estados Unidos), 20 abr (EFE).- El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), vigésimo primero al término de la primera tanda de pruebas libres del Gran Premio de Austin de MotoGP y convaleciente de una fractura de muñeca reconoció que "ahora mismo todavía" tiene "dudas".

"Esperaba tener más fuerzas, y por eso tengo más dudas ahora, pero será muy interesante ver después si el dolor se mantiene o sube; si se mantiene, hay posibilidades, pero si sube más cada vez que salgo a la pista, será más difícil", lamentó Pedrosa.

"Vamos a ver qué podemos hacer después, por la tarde, de momento estamos muy lejos de un ritmo normal y hay que dar un poco más de margen", explicó el piloto de Repsol Honda.

Dani Pedrosa comentó que antes de salir a pista calentó para minimizar al máximo los dolores, además de tomar algún calmante pero comentó que "en la pista el problema era que pensaba que tenía más fuerza de la que he notado".

"El dolor ha sido como me lo esperaba más o menos, había zonas en las que no podía mover la moto ni frenar como yo quería y por eso me falta un poco de control y el problema principal es que es la mano derecha, y ahí está el acelerador y el freno" reconoció Pedrosa.

"Ha sido una sesión difícil, el circuito es muy duro y tiene demasiados momentos complicados pero hemos hecho la primera toma de contacto y he ido progresivo, a ver qué pasa después, si el dolor va a más o a menos", indicó el piloto de Repsol.

"A veces ruedas y es como que liberas un poco la articulación y van mejorando las sensaciones, pero a veces las empeoras porque es demasiado pronto", dijo Pedrosa, quien lleva un guante especial en la mano derecha para que no "toque la zona de la cicatriz y para tener un poco más de movilidad, ya que hace un poco menos de presión y es algo más flexible".

Dani Pedrosa fue de los que también se quejó del estado de la pista pues había "mucho polvo, no sé si hicieron ayer el trabajo o qué, pero la pista está muy sucia y, las zonas pulidas, sin agarre".