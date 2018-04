Viñales asegura que "es difícil opinar" sobre la sanción a Márquez

Austin (Estados Unidos), 21 abr (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), segundo en los entrenamientos de MotoGP para el Gran Premio de Austin y "colaborador necesario" en la sanción impuesta a Marc Márquez dijo sobre la misma que "es difícil opinar, ya que eran los entrenamientos oficiales pero está claro que estaba en medio, eso no lo duda nadie".

"Dirección de Carrera lo ha decidido así y si hubiera sido al contrario yo lo habría aceptado; ya que al final estaba en medio y creo que tanto en Moto3 como Moto2 y MotoGP, las sanciones tienen que ser para todos igual y hay que ser estrictos", resaltó Viñales.

"Al final, el Reglamento se tiene que seguir, es importante, pero de todas maneras yo estoy muy concentrado en intentar mejorar mi pilotaje y aún tengo detalles a mejorar y eso me pone muy contento", aseguró el piloto de Yamaha.

En líneas generales, Maverick Viñales dijo sentirse "mejor" pues recordó que "ya dije en Argentina que en la carrera me di cuenta de dónde teníamos los problemas con la moto y por eso hemos mejorado y estoy contento, me vuelvo a sentir bien y puedo pilotar más agresivo, que es lo que quiero, si bien aún no puedo estar en donde me gustaría, pero creo que hemos dado un gran salto".

En Austin Maverick Viñales se muestra confiado ya que "si damos un pasito adelante mañana quizás se puede luchar por ganar".

A la hora de hablar de estrategias, Viñales señaló que independientemente de la sanción a Márquez, "la estrategia es hacer una buena salida, una frenada increíble y apretar desde la segunda curva, hay que intentar coger el liderato en la primera curva y seguir al máximo".