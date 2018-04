Pedrosa dice estar "satisfecho", aunque la carrera "ha sido un mal rato"

Austin (Estados Unidos), 22 abr (EFE).- El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), séptimo en la carrera estadounidense de Austin dijo estar "satisfecho" por el resultado, si bien afirmó que "ha sido realmente muy duro, no he disfrutado mucho de la carrera, lo he pasado mal, ha sido un mal rato".

"Estoy satisfecho de haberlo intentado y de haber superado una prueba así; evidentemente, cada lesión es diferente, hay veces que se puede y otras que no y antes de venir no lo sabía pero al final hemos rascado estos puntos", manifestó el piloto de Repsol Honda.

"Acabar séptimo es increíble porque este circuito, además, es muy duro físicamente pero hoy hemos probado a poner más ayuda en lo que se refiere a calmantes contra el dolor, lo que me ha servido mucho en las primeras vueltas", confirmó Pedrosa.

"No tenía más fuerza para hacer las cosas más rápido, algo importante en esta pista, pero tenía un poco menos de dolor, y eso me ha permitido concentrarme más", recordó el piloto de Repsol.

"Al final de la carrera, no podía con la moto, se me escapaban los pies de los estribos, en la recta, en los baches, y he tenido que aflojar un poco, pero estoy contento, porque ni siquiera sabía si podría aguantar todas las vueltas completas y estaba compensando todo con el otro brazo, que tampoco sabía si aguantaría", narró Pedrosa, quien quiso dar las gracias a "Mir y a toda la gente que estaba a mi alrededor, que me ha ayudado".