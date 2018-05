Lorenzo afirma estar ´contento´ por el rendimiento de las nuevas piezas

Jerez de la Frontera (Cádiz), 4 may (EFE).- El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), séptimo mejor tiempo al término de la primera jornada de pruebas libres del Gran Premio de España de MotoGP en el circuito de Jerez Ángel Nieto, afirmó estar "contento" por el rendimiento de las piezas nuevas suministradas por Ducati.

"Ducati ha traído aquí un par de piezas que hacen la moto más suave en las curvas y aceleraciones, un poco en la dirección que a mí me gustaría que cogiese, ya que creo que con la moto nueva nos hemos desviado un poco en ese sentido", lamentó Lorenzo.

"No ha sido una jornada mala, sobre todo si lo comparamos con Austin ya que en esta pista me encuentro mejor, pero creo que aún podemos mejorar la puesta a punto de la moto", explicó.

"Por la mañana he sido uno de los pocos pilotos que no ha cambiado neumático y tenía un ritmo bastante bueno y por la tarde sí que hemos probado bastantes neumáticos nuevos y he ido bien, pero en la última vuelta me ha fallado el cambio, he reducido una marcha sin querer y he perdido la vuelta en la que iba un poco más rápido", comentó el piloto de Ducati.

"Ahora me puedo acercar un poco a la moto del año pasado y he podido ir un poco más cómodo en las curvas, aunque la moto sigue sin girar mucho en medio de las curvas, en ángulo máximo, y ahí es donde tenemos que trabajar para conseguir una puesta a punto que lo permita y si lo logramos mañana, podremos estar mucho más cerca de los más rápidos", manifestó convencido Lorenzo.