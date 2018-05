Pedrosa afirma que le faltarán las fuerzas pero que va ´en la línea positiva´

Jerez de la Frontera (Cádiz), 4 may (EFE).- El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), segundo mejor tiempo al término de la primera jornada del Gran Premio de España de MotoGP en el circuito de Jerez Ángel Nieto, afirmó que aunque le faltarás fuerzas por ahora estaba "en la línea positiva".

Si bien aclaró que "en la puesta a punto falta, pero no estoy del todo contento con ella en las últimas carreras y estamos trabajando".

"Esta mañana he empezado con un poco más de cuidado, pero también he tenido algún problema con la moto y por la tarde he ido un poco mejor, he podido estar más suelto encima de la moto y lo que he visto es que tengo más movimiento en la muñeca", destacó Pedrosa.

"Aún así, lo que veo claramente es que me hace falta fuerza y por eso en determinados momentos me cuesta mucho hacer lo que quiero con la moto, si bien ha sido un paso positivo pero no estoy al ciento por ciento, por falta de fuerza y dolor, pero creo que el domingo podré estar un poco mejor", explicó Pedrosa sobre su lesión.

Al ser preguntado por la moto y por la renovación de su contrato con Honda, Dani Pedrosa fue claro al afirmar que "sobre la moto todavía no estoy del todo contento con la puesta a punto, creo que todavía se puede buscar más para pilotar a mi estilo y de lo otro -de su renovación-, evidentemente cualquier excusa es buena para motivarse, ya sea eso, una rivalidad o tu propia voluntad de querer hacerlo bien en casa... Todas son pequeñas motivaciones que sirven".