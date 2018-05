Rossi: Me parece perfecto ponerle nombre de Ángel Nieto al Circuito de Jerez

Jerez de la Frontera (Cádiz, España), 4 may (EFE).- El italiano Valentino Rossi dijo este viernes que echa mucho de menos al piloto español fallecido Ángel Nieto, trece veces campeón del mundo, y que le parece "perfecto" ponerle su nombre al Circuito de Jerez.

"Éste es el verdadero Gran Premio de España -Jerez-, como Mugello para Italia. Me encanta Barcelona, pero la historia está aquí, así que creo que ponerle el nombre de Ángel (al circuito) es perfecto", destacó.

Rossi dijo que el jueves habló con los hijos de Ángel Nieto, Gelete y Pablo, y que "estaban muy contentos" por el hecho de que el circuito de llame así.

En lo estrictamente deportivo, Valentino Rossi reconoció que "ha sido un día difícil, especialmente por la tarde".

"Esta mañana, con menos temperatura, me he sentido bien con la moto, con los neumáticos, y el primer libre no ha ido demasiado mal. Por la tarde, con más temperatura, hemos sufrido más y no estoy muy contento con el equilibrio de la moto, tenemos que modificarlo en general, pero sobre todo sufrimos con los neumáticos", añadió.

"Nuestra base es un poco peor que la de nuestros rivales y aunque sólo es viernes será difícil, tenemos mucho trabajo que hacer para conseguir hacerlo lo mejor posible y mejorar. A partir de ahí ya veremos", manifestó Rossi.