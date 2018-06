Márquez afirma que "Le Mans será la prueba de fuego más importante"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), líder del mundial de MotoGP 2018 afirmó en el circuito de Le Mans, escenario este fin de semana del Gran Premio de Francia de MotoGP, que "será la prueba de fuego más importante".

"Dije que si iba bien en Jerez, Le Mans y Mugello es que estamos muy bien", recordó Marc Márquez, quien siguió explicando que uno ya lo ha ganado "fue mejor de lo que esperaba inicialmente y en el test de Mugello fue muy bien".

"Le Mans es la prueba de fuego, entre comillas, porque no es muy bueno a nivel de palmarés, aunque creo que aquí es más prueba de fuego para Yamaha ya que si aquí no van bien es que están mal, pero yo creo que irán bien, porque hay una Yamaha segunda del campeonato, a doce puntos", comentó el piloto de Repsol Honda.

Márquez explicó que en el pasado en Le Mans adolecieron de aceleración, pues dijo que: "es uno de los puntos donde sufría mucho las pasadas temporadas, por la electrónica, sobre todo al principio, y este año es el punto que hemos mejorado más".

No obstante, Marc Márquez, con los pies en el suelo, resaltó que "es importante no confiarse pues quedan muchas carreras y todo puede pasar".

El piloto de Repsol Honda explicó la caída que tuvo durante los test del circuito italiano de Mugello y reconoció que "fue el 'palo' más grande que llevo en la temporada, en la Arrabiata 2".

Márquez fue sincero al reconocer: "me dijeron que no saliera en agua, pero salí porque había cosas que probar y en una de esas se me cerró la moto y me levanté un poco conmocionado, pero fue sólo el susto; no sé a qué velocidad iba, pero el problema con el agua es que, cuando tocas el asfalto, coges más velocidad y entras en la grava a una velocidad que no es agradable".

"Lo importante es que en mi cuarta vuelta ya fui más rápido que en mi vuelta rápida de carrera del año pasado y esto es un dato significativo que me tranquilizó desde la primera salida, con buen ritmo y con las Ducati, que allí van siempre rápido, estábamos muy a la par", explicó Marc Márquez.