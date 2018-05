Dovizioso, satisfecho con renovación en la que "había que afinar detalles"

Le Mans (Francia), 18 may (EFE).- El italiano Andrea Dovizioso renovó este viernes su contrato con Ducati para las dos próximas temporadas y se mostró satisfecho, si bien reconoció que "ha sido una negociación importante, así que ha necesitado de su tiempo, algo normal, porque había que afinar todos los detalles".

"Cuando se trata de un contrato importante hay que hacerlo así y estoy contento de que haya ido así, ya que empezamos a hablar hace bastante tiempo", recalcó Dovizioso.

"El año pasado hicimos una temporada buenísima, fuimos capaces de luchar por el campeonato hasta la última carrera, pero queremos más, queremos intentarlo y por eso hemos decidido continuar con este matrimonio y ahora tenemos por delante tres temporadas, que es mucho tiempo, para entender cómo de buenos seremos a la hora de tratar de conseguir nuestros objetivos", aseguró el piloto italiano.

"Cuando hablas de contratos importantes no viene todo fácil, como es normal que sea, por eso se llama negociación y es normal que se compliquen ya que cada uno intenta conseguir para su lado el máximo, pero creo que hemos hecho razonamientos inteligentes, comportamientos maduros y al final hemos sido capaces de llegar a la conclusión de una manera satisfactoria para ambas partes", añadió Dovizioso sobre la firma de su nuevo contrato con Ducati.

"Las cosas han ido como ha ido, pero estar en la posición que estoy hace que haya sido más fácil que en el pasado", afirmó.

Todo sinceridad, Andrea Dovizioso recordó que en una anterior entrevista ya dijo que "un piloto tiene que ser particularmente egoísta para ser realmente competitivo".

"Lógicamente no puedo hablar de dinero, porque es una cosa reservada, pero es normal que después de una temporada óptima como la que hicimos el año pasado tenga la oportunidad de limar ciertos aspectos económicos", reconoció Dovizioso, quien, no obstante, aclaró que no tuvieron "ningún comportamiento estúpido y por eso se ha llegado a un acuerdo".

Dovizioso dijo que "hablar de una cifra en un contrato es un tanto estúpido. Ahora la diferencia es clara, ya que hace dos años el contrato se hizo de un modo en el que primaban los resultados, pero de base no valía mucho como piloto, y ahora la situación es muy diferente; los contratos tienen muchos aspectos".