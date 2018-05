Márquez da un paso de gigante hacia su quinto título de MotoGP

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha dado un paso de gigante hacia su quinto título mundial de MotoGP al imponerse con cierta autoridad en el Gran Premio de Francia de la categoría que se disputó en el mítico circuito de Le Mans este pasado domingo. Cierto es que apenas han transcurrido cinco carreras de las diecinueve que tiene este año el campeonato del mundo de motociclismo, el más largo de su historia, pero es importante analizar cómo han llegado todos los principales contendientes a esa carrera francesa.

Márquez viene diciendo desde la pretemporada que su Repsol Honda de este año "va bien" y eso se ha podido confirmar claramente en dos trazados, Jerez de la Frontera y Le Mans, que no son claramente favorables a las características del piloto de Cervera (Lérida). Con ese apunte muy presente, sus rivales de Ducati, en particular el italiano Andrea Dovizioso, no han sabido "presionar" correctamente y, al contrario, han cometido errores que les han alejado de la pelea por el título de una manera bastante clara, sobre todo si se tiene en cuenta, como apuntamos, el rendimiento de la Repsol Honda.

Dovizioso no terminó la carrera de Jerez, en esa ocasión sin tener ninguna culpa, al verse involucrado en una caída con su propio compañero de equipo Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), y tampoco ha concluido la de Le Mans, por el mismo motivo, una caída, pero en este caso completamente sólo, cuando intentaba escaparse de todos sus rivales, lo que viene a significar que iba por encima de sus límites.

Si Ducati no lo tiene fácil, en condiciones muy similares se encuentra Yamaha, a pesar de la tercera plaza de Valentino Rossi, puesto que el de Le Mans era un trazado claramente favorable a ellos, con nueve victorias en la época de MotoGP y su mejor resultado no ha podido ser más que ese tercer puesto del italiano. Maverick Viñales, vencedor el pasado año, no sólo acabó en una discreta séptima plaza, sino que, además, lo hizo a más de 23 segundos del vencedor... Todo un mundo.

Se podrían analizar mucho más factores, pero lo cierto es que a estas alturas de la competición ya nadie duda de que Marc Márquez es el más claro aspirante a un título que, en la anterior ocasión en la que afirmó que la moto iba "bien", en 2014, fue capaz de encadenar diez victorias consecutivas, y ahora lleva ya tres.

Albert Arenas (KTM) estrenó su palmarés y el del nuevo equipo Ángel Nieto -ex Jorge Martínez "Aspar"- con una victoria en Moto3, precisamente en el mismo escenario en el que el fallecido campeón español logró su última victoria en 1985, aunque ésta estuvo empañada por una caída en la última curva y una serie de sanciones un tanto inconcebibles. Arenas no estaba en condiciones de aspirar al podio pero, por delante de él -cuarto en la última vuelta-, el italiano Marco Bezzecchi (KTM) se fue por los suelos en la última curva y se llevó por delante a Jorge Martín (Honda), quien se quedó por segunda carrera consecutiva sin puntuar, mientras que a Fabio di Giannantonio (Honda), que se hizo con la victoria, le sancionaron con tres segundos por acortar la curva seis del trazado.

Di Giannantonio celebró el triunfo durante la vuelta de entrada en los talleres, pero al llegar allí se enteró de la sanción, impuesta al final de la carrera, pero que en realidad se había producido siete vueltas antes del final. La sanción se produjo por superar los límites del trazado y no ceder una posición, que se le tendría que haberle impuesto como muy tarde dos o tres vueltas después. Dirección de Carrera actuó tarde, muy tarde, y con ello enturbió un final que probablemente habría sido muy distinto de haber aplicado la sanción en el momento preciso.