Rossi: "Vale la pena correr todo el año por el podio de Mugello"

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), tercero en el Gran Premio de Italia de MotoGP, aseguró que vale la pena "correr todo el año sólo para pasar diez minutos en el podio de Mugello".

"No estoy bromeando, merecen la pena todos los entrenamientos, los viajes y los esfuerzos realizados para seguir siendo piloto", afirmó un pletórico Rossi.

"Fue una de las carreras más difíciles que recuerdo en los últimos tiempos ya que para mí el neumático más duro delante no era una elección, si no una obligación si quería terminar la carrera, pero la dirección se me cerraba a menudo y no he podido empujar, aunque el tiempo de ayer fue crucial para lograr este resultado", explicó el italiano.

Valentino Rossi destacó los momentos complicados que vivió durante la carrera: "Cuando Rins también me pasó, estaba desesperado porque me veía fuera el podio, pero me aferré a la esperanza de que mis rivales (Rins, Iannone y Petrucci) montaban una goma más blanda delante y esperaba que entraran en crisis, como sucedió".

"Cuando miré la elección de los neumáticos de los demás pilotos sabía que sería una carrera de estrategia y al ver que Márquez se caía, me di cuenta de que tenía que ser lo más cuidadoso posible", comentó Rossi, quien agregó sobre la caída del piloto de Repsol Honda que "el estilo de Márquez es de atacar muy rápido y esta vez el neumático no lo perdonó".

Sobre su clasificación en el Mundial, Valentino Rossi reconoció que no pensó en encontrarse segundo en estos momentos. "Significa que no hemos perdido nada en estas carreras, aunque no se puede olvidar que el mejor resultado de esta temporada fue un tercero", subrayó.

"Si queremos luchar por el título tenemos que ser más rápidos. Ahora no somos lo suficiente rápidos", añadió.

"Necesitamos una mano de Japón, nuestro problema es conocido y lo he explicado claramente, tenemos un trabajo largo y complicado por delante, pero Yamaha ya comenzó" a trabajar para solucionarlo, aseguró Rossi.

De la victoria de Jorge Lorenzo, el campeón italiano dijo que es "difícil sorprenderse de que un piloto como Jorge gane".

"El proceso para hacerlo con Ducati es difícil, lleva tiempo, porque es una moto muy diferente de la Yamaha, a la que estaba acostumbrado durante tantos años y no es fácil para nadie, pero cuando analicé las hojas de tiempos de ayer comprendí que hoy podría ganar, y ha ganado", manifestó Rossi.

Al ser preguntado por el regreso de Jorge Lorenzo a Yamaha, Rossi dijo, entre sonrisas: "Me gustaría tener sólo compañeros de marca que vayan despacio".

"Hay pros y contras, pero los pilotos como él dan motivaciones, si bien el problema real es otro, ya que, en mi opinión, es incorrecto que tengamos que cerrar los contratos tan temprano y algunos pilotos corren el riesgo de tener que jugarse el futuro en las tres primeras carreras y no es justo", aclaró Valentino Rossi.