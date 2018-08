Márquez saldrá "con la mentalidad de ganar"

Spielberg (Austria), 11 ago (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) consiguió el mejor tiempo de entrenamientos para el Gran Premio de Austria de MotoGP, con las dos Ducati de Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo muy cerca, pero afirmó que saldrá "con la mentalidad de ganar".

"Y si no se puede hay que ser listo, pero sin salir con la mentalidad de 'no me caigo, no me caigo', porque entonces no voy rápido", añadió.

"No es nada nuevo. Éste es un circuito en el que las Ducati van muy bien. Si se mira la Q2 había bastantes Ducatis, el segundo, el tercero, el cuarto... Sobre todo la nueva Ducati, que corre más, la de 2018, pero eso significa que estamos ahí, que este es un circuito en el que a priori están por encima de nosotros pues estamos ahí, que es lo importante", incidió Márquez.

Entre Márquez y Dovizioso apenas hubo dos milésimas de segundo de diferencia y por eso "parece increíble que dos motos tan diferentes, y dos estilos de pilotaje completamente distintos estén en dos milésimas de segundo, pero mañana estará apretada la carrera porque tienen buen paso".

"Aunque les haya costado porque dicen que no había neumático en la pista, en teoría mañana ya no llueve más y habrá más goma, más adherencia y eso significa que pueden utilizar la potencia, y eso puede marcar un poquito más la diferencia", manifestó Márquez.

"Tendremos que ver cómo se gestiona la carrera, porque uno de los aspectos que hay que gestionar son los neumáticos y probar el duro en los últimos libres y si tenemos la temperatura correcta para descartarlo del todo, ya que con el blando y el medio me he encontrado bien", explicó Márquez.

"Tal y como he estado el fin de semana, es muy difícil ver donde está el ritmo de cada uno, pero 'a priori' las Ducati y nosotros somos los tres que nos jugaremos la victoria", aseguró sin dudar el piloto de Repsol Honda, quien no cree que se pueda escapar nadie ya que "aquí hay rectas largas, hay rebufos, y las Ducati van muy rápido, esperemos que les pueda seguir, llegar con algo más de aliento a las últimas vueltas y probarlo de otra manera".

La única duda que manifestó Marc Márquez es con el neumático trasero y por eso espera a los últimos libres de mañana "para ver si la temperatura es suficiente para probarlo y descartar; nadie lo tiene claro pero tienes que guiarte un poco por las primeras sensaciones".