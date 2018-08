Bautista se "siente contento" de poder ir como piloto oficial de Superbike

Silverstone (Inglaterra), 23 ago (EFE).- El español Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP17), que el año que viene será piloto oficial de Ducati en el campeonato del mundo de Superbike, dijo sentirse contento por ese motivo pues va a correr "en un equipo oficial en el campeonato del mundo de Superbike".



"Creo que es para estar contento ya que a los pilotos nos gusta correr, porque la moto es nuestra pasión, y también nos gusta ganar y para luchar por victorias tienes que tener una moto oficial, tanto en Superbike como en MotoGP o donde vayas", reconoció Bautista.



"Aquí he tenido moto oficial con Suzuki, pero cuando no era una moto para ganar, y con Aprilia, que tampoco era el momento; los demás años, con moto satélite, luchando para estar entre los diez primeros o entre los cinco y, cuando todo se cuadra, puedes optar por un podio", explicó el piloto de Talavera de la Reina.



"Ganar y luchar por un campeonato, como me pasó en las categorías pequeñas, en MotoGP es difícil y ahora se me ha abierto una oportunidad de ir a un Mundial con una moto oficial y con una fábrica competitiva y por eso creo que tendré opciones de victoria y de luchar por el campeonato. Es para estar contento", destacó.



"Superbike es un campeonato que está creciendo y que las fábricas están mirando más que antes, porque es el escaparate de la moto que se compra la gente en la calle y esto -MotoGP- no tiene nada que ver ya que Honda o Ducati pueden ganar, pero no es la moto que se compran los aficionados sino que se compran la del otro campeonato", explicó Álvaro Bautista.



"Creo que es un buen escaparate y me motiva, que era lo que quería pues tenía ofertas para irme a Moto2 y seguir aquí, esperando poder volver algún día a MotoGP, pero quizás esto me motiva más. Hay que intentar ganar, que también me gusta ganar", afirmó el piloto.



Sobre Ducati comentó que le habían ofrecido "un equipo oficial, con moto nueva de cuatro cilindros, de la que no tienen muchos datos, pero con los que tienen ya me han dicho que es mejor que la de dos cilindros y no me han tenido que animar".



"Me siento en un momento de forma muy bueno y quiero seguir disfrutando de la moto, es una opción que me ha motivado mucho y no es nada malo ya que de una oportunidad así puede venir algo bueno", recalcó el campeón del mundo de 125 c.c. en 2006.



Álvaro Bautista recordó el ejemplo de Carlos Checa, que fue campeón del mundo de Superbike en 2011, si bien dijo no haber hablado con él, aunque "tomé la decisión después de Austria y no ha habido casi tiempo pero a ver si coincido con él".