Márquez resta importancia a la rotura de motor del año pasado

Silverstone (Inglaterra), 23 ago (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), líder del mundial de MotoGP 2018 y que el pasado año rompió el motor de su moto durante la disputa del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP en el circuito de Silverstone, restó importancia a aquél inconveniente.



"No fue un error mío, así que no es algo a tener en cuenta, si hubiese sido un error mío sí; fue una carrera en la que perdimos puntos pero si hubiese sido por un error mío me habría acordado mucho más e intentaría analizar el por qué sucedió.



Al hacer referencia al presente fin de semana, el piloto de Repsol Honda resaltó la importancia de "analizar bien el asfalto y dependiendo del asfalto y los neumáticos se verá qué moto es la que se adapta mejor, pero no va a cambiar mucho".



"Las dos Ducati estarán ahí porque la moto va bien y los dos compañeros de equipo llevan ese 'pique sano' de compañeros de equipo que los hace crecer y los hace ir muy rápido en estos momentos, mientras que nosotros intentaremos estar ahí y por qué no, si podemos luchar por la victoria pues lucharemos", aseguró Márquez.



No obstante el líder del mundial comentó que "lo mejor es intentar gestionar bien las situaciones y no cometer errores, se pueden cometer cuando menos te lo esperas así que esa es la razón por la que hay que estar concentrado".



Márquez "valoró" el fichaje de Álvaro Bautista por Ducati para el mundial de Superbike y reconoció que "esos son los 'pro y contra' de firmar tan pronto, que pueden cambiar muchas cosas en diecinueve carreras, todo el mundo renovó en febrero, marzo y abril, cuando Álvaro no se encontraba cómodo con la moto, pero un piloto como él siempre sale".



"Ha mejorado tarde, porque ya estaba todo renovado, pero es lo que ha dicho él, que las marcas y los representantes de los pilotos apuestan por los jóvenes, aunque falten resultados, pero yo creo que en Superbike lo hará muy bien", afirmó el piloto de Repsol.