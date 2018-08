Márquez prefiere "una carrera en seco", pero dice que no va mal "en agua"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), quinto mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, que podría disputarse bajo la lluvia, dijo preferir "una carrera en seco", si bien aclaró que "si es en agua tampoco voy del todo mal en agua pero hay más riesgo".

"Dicen que sobre todo el domingo sí que lloverá, hay casi un 80 por ciento de posibilidades; yo espero una carrera en seco, pero si es en agua tampoco voy del todo mal pero hay más riesgos y sin probar ...; sí que pido que se pruebe antes de la carrera, que haya un entrenamiento en agua, ya que el riesgo lo puedes administrar de otra manera que si sales directamente a la carrera", señaló el piloto de Repsol Honda.

En concreto al hablar de la primera jornada de entrenamientos libres, Marc Márquez explicó que "aquí, con el tren delantero, hemos visto que estamos teniendo bastante problemas sobre todo para absorber los baches y hemos intentado mantener la calma, entre comillas, porque en los primeros libres no me encontraba muy cómodo, estaba a punto de caer todo el rato".

"Por la tarde, tanto el equipo como la moto y yo hemos mejorado y todo el conjunto ha dado un gran paso y por eso estoy contento ya que hemos sabido reaccionar, pero no estamos en el sitio que quiero y tenemos que seguir probando y mejorando; estoy más cerca de Maverick y Dovizioso que son los más rápidos, pero quiero estar más cerca y si puedo ser más rápido mejor", recalcó Márquez.

El piloto de Repsol Honda fue crítico con el asfaltado del circuito y sonriendo señaló que "se ve por televisión, hay más baches que el año pasado, no sé si ha cobrado ya la constructora o no, pero de verdad se han visto muchas caídas, muchas caídas raras y hay muchos baches, están para todos y no me quejo, pero ya que hay asfalto nuevo se pide al menos que esté más liso".

En cuanto a sus posibles rivales para la carrera, el piloto de Repsol afirmó que "hay muchos pilotos y muchas motos, pero el domingo tienes que ver un poco ya que a una vuelta es una cosa y luego a nivel de ritmo es otra".

"Rossi está lejos a una vuelta pero en ritmo está para luchar por el podio, así que tenemos que mirar bien quién estará el domingo y quién no, pero es un poco lo de siempre ya que a una vuelta todo está muy cerca y luego el domingo están delante más o menos los de siempre y acabamos abriendo un poco de hueco", aseguró Márc Márquez, quien confesó que "esta mañana no estaba ni para entrar entre los cinco mejores y esta tarde estoy para luchar por el podio".