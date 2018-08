Rossi afirma que "el ritmo es bueno"

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), octavo al final de la primera jornada del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP restó importancia a esa clasificación ya que "lo importante es estar entre los diez primeros", además de resaltar que "el ritmo es bueno".

"Las pequeñas modificaciones son mejores y mi ritmo es bueno, lo tengo como el de los mejores, lo que ha pasado es que en mi vuelta de ataque me he encontrado con Simeon y no he podido estar más arriba, aunque lo importante es estar entre los diez primeros", señaló el campeón italiano.

"La jornada ha sido positiva para nosotros en un circuito que es amigable para nuestra moto; por la mañana, Maverick y yo hemos sido fuertes, y por la tarde, Maverick ha probado algo técnico que se probó en el test de Misano y le gustó, lo que es bueno", explicó.

"El agarre del asfalto es un poco mejor que el del año pasado, pero no es un gran paso ya que creemos que es similar con estos neumáticos pero en lo que es mejor es que antes había mínimo cuatro tipos de asfalto diferentes y era difícil pilotar la moto con tanto cambio, pero la situación con los baches no es buena, porque desafortunadamente no ha mejorado e incluso en algunos puntos es peor que el año pasado", lamentó Rossi.

"El secreto con tanto bache es no tener miedo, porque es peor si empiezas a pensar en pilotar de otra manera o no atacas el bache y tratas de esquivarlo pero nuestra moto no es para los baches y la sensación es muy mala con ellos, aunque los neumáticos tienen buen agarre y más que peligrosos, los baches son difíciles de manejar", explicó el piloto italiano.